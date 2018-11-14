Десятки аварий и пробки в 9 баллов: последствия снегопада в Киеве

Синоптики обещают, что снегопад продлится еще сутки и может перейти в ледяной дождь

Среди киевлян бытует старая шутка: разгул стихии, как всегда, застал городские власти врасплох. Между тем, хотя синоптик Наталка Диденко предупреждала на своей странице в Facebook, что в Киеве 14 ноября ожидается дождь и мокрый снег, а на дорогах снежная каша и гололед, первый снег в Киеве иначе, как разгулом стихии, не назовешь. Как результат, с самого утра город встал в девятибалльных пробках.

15:15 Во второй половине дня снегопад в Киеве превратился в дождь, поэтому к вечеру все будет покрыто льдом.

"Это очень опасно. Ведь ближе к вечеру температура воздуха будет снижаться и все вокруг, включая дороги и тротуары, может покрыться льдом. Оставьте автомобили возле офисов, добирайтесь транспортом домой", – советует на своей странице в Facebook Диденко.

Фото: сайт "Сегодня"

Впрочем, коммунальщики сделали все, что могли в этой ситуации: возле станции "Политехнический институт" снег начали убирать еще в 9 утра. По данным на 11:00, "Киевавтодор" рапортовал о том, что на улицах столицы уже вовсю работает спецтехника. Снег не только убирают с тротуаров и проезжей части, но еще и посыпают дороги специальным составом, чтобы пешеходы не поскользнулись.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций даже составили специальную памятку, как передвигаться по городу в условиях гололёда.

"Ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву. Не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм. Обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом", – перечисляют в управлении полезные советы для пешеходов.

Но несмотря на все усилия коммунальщиков, город встал в глобальной 9-балльной пробке. Встали все мосты в направлении правого берега. На Владимирском спуске машины буксуют на месте, из-за чего образовалась огромная пробка в направлении в центр города с Подола. В Соломенском районе вполне ожидаемо произошли заторы в самых "узких" местах – на Караваевых дачах, возле метро "Шулявская", на Индустриальном мосту. В среднем, киевляне проводят в заторах по часу-полтора.

Первый снег в Киеве спровоцировал десятки аварий

Всего по Киеву с начала снегопада более 50 аварий, 4 с пострадавшими. И это только за первые два часа от начала снегопада.

"Очень просим не испытывать судьбу и не выезжать", – рапортует ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

За два часа снегопада в Киеве уже выпало почти три сантиметра снега из обещанных шести. Сильный снегопад продолжается и прекратиться еще не скоро: снег будет идти весь день и всю ночь. Затихнет снегопад не раньше, чем днем в четверг, 15 ноября.

Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, сегодняшний снег в Киеве может перейти в ледяной дождь. Она уточнила, что ситуация на дорогах в такую погоду крайне сложная.

"Будет облачно и противно: сыро, скользко, мокро, пасмурно и максимально +2 градуса тепла. Поэтому переносим собственные яркое воображение и тепло на свое ближайшее окружение. Чтобы было самым чем греться и чему радоваться", – написала Диденко.

Многочисленные ДТП провоцируют остановку движения трамваев и троллейбусов. В среду, 14 ноября, с 10:00 общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от расписания движения. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

В компании отметили, что с утра, в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев.

Тем временем в пресс-службе "Киевавтодора" сообщили, что на улицы Киева вышли 287 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада ручной уборки снега. Работы по уборке начались еще в 9 утра во всех районах столицы.

По состоянию на 13:00 к правоохранителям поступило 294 обращения о ДТП в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины. В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.



