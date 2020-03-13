Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

59 лет спустя. В Киеве чтят память жертв Куреневской трагедии

13 марта, 12:38

Наталья Руда

В 1961 году цунами из грязи пронеслось по Куреневке и снесло на своем пути людей, транспорт, дома и деревья

В Киеве в пятницу, 13 марта, чтят память жертв одного из самых страшных и печальных событий в истории города – Куреневской трагедии, которая произошла 59 лет назад и унесли жизни сотен людей.

Трагедия произошла утром 13 марта 1961 года – прорвало земляную дамбу, перекрывавшую Бабий Яр, куда 10 лет сливали отходы производства с ближайших кирпичных заводов. В итоге вал жидкой земляной массы, достигавший в высоту 14 метров и ширину 20 метров, пронесся по Куреневке. Цунами из грязи неслось с одной стороны улице Телиги, упершись в трамвайный парк им. Красина (сейчас это Подольское трамвайное депо), а с другой стороны – с обрыва вниз, мимо Кирилловского монастыря.

Поток пульпы всего за 10-15 минут снес все на своем пути: людей, транспорт, дома и деревья. Основной удар пришелся на территорию трамвайного парка, который превратился в озеро. Во время трагедии погибли 50 электротранспортников, работающих в трамвайном депо, а 147 человек, проживающих в общежитии, остались без крыши над головой.

Реклама

Читайте также: ТОП-5 техногенных катастроф в истории Украины

Данные о трагедии, к которой привело грубое нарушение проектных норм, долгое время замалчивались. В тот день в Киеве была отключена междугородная и международная связь. Через несколько месяцев после ЧП в газете "Правда" была опубликована заметка, где число погибших было указано в 150 человек. Однако по оценкам киевских историков, погибло примерно 1,5 тысячи человек.

В тренде
Карантин в Киеве: школьники приходят на секции, а по улицам люди ходят без масок (фото)

Ежегодно 13 марта в столице проходят мероприятия в память о жертвах Куреневской трагедии.

Напомним, в прошлом году в Киеве снесли путепровод на пересечении проспекта Петра Григоренко и улицы Коллекторной на Осокорках. Власти отмечали, что он угрожал разрушением для нескольких канализационных коллекторов и это могло привести к техногенной катастрофе.

Также смотрите о ЧП в Голосеевском районе, где в прудах парка погибла рыба.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев потоп куреневская трагедия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
Под Киевом из-за коронавируса начали мыть улицы
Под Киевом из-за коронавируса начали мыть улицыДругие новости
Общенациональный карантин: что происходит в супермаркетах Киева (видео)
Общенациональный карантин: что происходит в супермаркетах Киева (видео)Другие новости
"Тревога, отмена": киевские спасатели ярким клипом поздравили женщин с 8 марта (видео)Другие новости
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве "выросли" необычные цветыДругие новости
Карантин в Киеве из-за коронавируса: что будут закрывать и отменять (список)
Карантин в Киеве из-за коронавируса: что будут закрывать и отменять (список)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...