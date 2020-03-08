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8 марта киевлян ждет неприятный сюрприз: синоптики дали прогноз погоды

8 марта, 08:46

Сергей Мартынец

Романтическим прогулкам может помешать дождь – следите за прогнозом погоды

Сегодня, в Международный женский день, погода подмочит праздник дождями. В столице и в области ожидается мокрая погода, но будет довольно тепло, сообщает Укргидрометцентр.

В последние дни погода радовала жителей столицы теплом, но сегодня немного испортится. В Киеве ожидается 9-11 градусов тепла, но будет дождь.

По области местами даже теплее: в Фастовском, Бориспольском и Чернобыльском районах до +12. Но тоже везде дожди.

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Отметим, что дождливая погода ожидается не только в столице, но и в большинстве областей Украины. Только на юге и востоке будет без осадков (за исключением Одессы). А вот температура воздуха сегодня порадует украинцев – синоптики уточнили прогноз на 8 марта по Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу 6 марта стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса.

А тем временем весна в Украине удивляет не меньше, чем предыдущие месяцы. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики сделали прогноз до конца весны.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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погода дождь синоптики прогноз погоды 8 Марта

Источник: Сегодня

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