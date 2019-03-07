ФОТОФАКТ. В Киеве люди давятся в огромных очередях за цветами к 8 марта
В сети появились фото очереди за цветами у станции метро "Золотые ворота"
Накануне Международного женского дня 8 марта киевляне из-за ажиотажа вынуждены выстраиваться в огромные очереди, чтобы купить цветы.
Так, киевлянка Алена Деньга опубликовала на своей странице в Facebook фото очереди в несколько десятков человек у метро "Золотые ворота".
Пользователи сети иронично прокомментировали снимки, иронизируя по поводу космических цен на цветы.
Как сообщалось ранее, цены на цветы к 8 марта, мягко говоря, впечатляют. Самые скромные из них стоят не меньше доллара. Даже худенькие тюльпаны, срок жизни которых – пару дней, продают по 25 грн за штучку. То есть букетик из 5 тюльпанов стоит как две коробки конфет. А серебряная цепочка на кольцо обойдется, пожалуй, дешевле любого букета из роз.
Напомним, в Киеве мужчинысвоеобразно поздравили женщин с 8 марта, устроив необычный флешмоб. Накануне Международного женского дня трое раздетых мужчин-"качков" забрались на козырек над входом на станцию "Дарница" и стали поздравлять женщин с наступающим праздником.
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