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ФОТОФАКТ. В Киеве люди давятся в огромных очередях за цветами к 8 марта

Сегодня, 16:20

В сети появились фото очереди за цветами у станции метро "Золотые ворота"

Поздравления с наступающим 8 Марта
Поздравления с наступающим 8 Марта. Фото: Pixabay
В Киеве люди давятся в огромных очередях за цветами к 8 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/112/63a/5c811263a547c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/112/63a/5c811263a547c.jpg Другие новости В сети появились фото очереди за цветами у станции метро "Золотые ворота"

Накануне Международного женского дня 8 марта киевляне из-за ажиотажа вынуждены выстраиваться в огромные очереди, чтобы купить цветы. 

Так, киевлянка Алена Деньга опубликовала на своей странице в Facebook фото очереди в несколько десятков человек у метро "Золотые ворота".

Пользователи сети иронично прокомментировали снимки, иронизируя по поводу космических цен на цветы.

Как сообщалось ранее, цены на цветы к 8 марта, мягко говоря, впечатляют. Самые скромные из них стоят не меньше доллара. Даже худенькие тюльпаны, срок жизни которых – пару дней, продают по 25 грн за штучку. То есть букетик из 5 тюльпанов стоит как две коробки конфет. А серебряная цепочка на кольцо обойдется, пожалуй, дешевле любого букета из роз.

Напомним, в Киеве мужчинысвоеобразно поздравили женщин с 8 марта, устроив необычный флешмоб. Накануне Международного женского дня трое раздетых мужчин-"качков" забрались на козырек над входом на станцию "Дарница" и стали поздравлять женщин с наступающим праздником.

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Тег Киев, цветы, цветы на 8 Марта, 8 марта, золотые ворота, очереди

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