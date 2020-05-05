9 мая в Киеве: как будут отмечать и кому дадут денег

В связи с карантином в Киеве по случаю 9 мая в городе не будет массовых мероприятий.
"В этом году исполняется 75 со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных. Посещали музеи. Но в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях", – сказал мэр столицы.
Он призвал киевлян, у которых есть в семьях ветераны или просто старики, сделать все возможное, чтобы уберечь их от риска. Чтобы они провели этот день дома, отметили его с родными. Отметим, что 78 тысяч ветеранов получат ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
"Я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Выплаты уже начались. Их получают ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и другие отдельные категории граждан", – сообщил Виталий Кличко.
Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Об этом заявил на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль. Он объяснил, что смягчение карантина не означает его полную отмену.
Как сообщали новости "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.
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