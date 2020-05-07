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9 Мая в Киеве в условиях карантина: в центр стянут силовиков и будут проверять людей

7 мая, 15:13

Наталья Руда

В парке Вечной Славы планируется проведение мероприятия ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне

В Киеве вопреки заявлению мэра Виталия Кличко о том, что 9 мая в городе не будет массовых мероприятий, в парке Вечной Славы планируется акция ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с этим в городе усилят охрану правопорядка. Об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в столице Андрей Крищенко.

По его словам, в Киеве уже начал работать ситуационный центр, в состав которого вошли не только полицейские, но и представители других профильных служб и ведомств. Сотрудники центра будут отслеживать ситуацию "в режиме онлайн для немедленного принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций".

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это нужно для обеспечения безопасности", – цитирует Крищенко пресс-служба столичного главка Нацполиции.

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Также Крищенко напомнил о запрете использования символики тоталитарных режимов.

"Чтобы не создавать конфликтных ситуаций с полицией и не провоцировать других граждан, призываем участников акции не использовать запрещенную символику. Любое правонарушение будет немедленно пресекаться, а действиям нарушителей – даваться правовая оценка", - добавил глава Нацполиции Киева.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

При этом столичная полиция будет контролировать и выполнение карантина.

"Злостных нарушителей будут привлекать к административной (ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовной (ст. 325 Уголовного кодекса Украины) ответственности", - уточнили в полиции.

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Напомним, за использование георгиевской (гвардейской) ленты грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображения. Кроме того, за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусмотрена уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что карантин в Киеве действует до 22 мая, а с 11 мая планируют снять ряд ограничений.

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Источник: Сегодня

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