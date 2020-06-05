"А моему коту песка привезете?": Николая Тищенко высмеяли в соцсетях за "покращення" (фото)

Депутат решил заняться благоустройством для избирателей, но что-то пошло не так

Народний депутат Николай Тищенко решил похвастаться в соцсетях благоустройством на детских площадках. Так, он организовал привоз песка в районе избирательного округа, в котором его избрали депутатом от "Слуги народа". Фотоотчет появился на его странице "Слуга Народу – Тищенко Микола – Округ 219" в Facebook.

Судя по фото, выгружая песок, рабочие не очень старались: на фото он то навален небрежной кучей, то едва покрывает дно песочницы, а местами и вовсе напоминает курган, "похоронивший" под собой конструкции места для игр.

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"Наша команда уже успела улучшить почти 30 адресов. Если вы обращались к нам, но нового песка еще не получили, не волнуйтесь – скоро он будет на ваших детских площадках!", – подписал фотографии "покращень" депутат. Также в его публикации отмечается: "делаем город комфортнее".

Пользователей соцсетей "покращення" позабавило. Николая Тищенко назвали "крепким хозяйственником" и попросили добавить лебедей из шин, починить кнопку в лифте и привезти еще песка – но уже для домашнего кота.

"А котику моему привезете песку? А рыбкам воды? Молимося за вас...", – иронизирует Михаил Пруцаков. "А можно еще воду в водоемы и пепел в пепельницы организовать? Это будет просто феерия!", – пишет пользователь Хвічія Георгій.

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Подборка комментариев со страницы "Слуга Народу – Тищенко Микола – Округ 219" в Facebook

Также депутату советуют засыпать песочницы гречкой, известным киевским "атрибутом" для завоевания благосклонности избирателей.

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Фото из комментария пользователя Эх Сашка

Отметим, Николай Тищенко неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на ближайших выборах мэра Киева. Также он заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на праймериз в "Слуге народа", на которых выберут кандидатом для участия в местных выборах от этой политической силе.

Отметим, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко недавно отметился резким ответом журналистке, а позже выдал странный ответ на вопрос, что он знает о "формуле Штайнмайера", при этом рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом.

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