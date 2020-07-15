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Активисты требовали взятку в 2,5 миллиона гривен от владельцев здания на Почтовой площади

15 июля, 09:00

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Люди в масках и капюшонах в очередной раз совершила акт вандализма на Почтовой площади

Ночью с 6 на 7 июля группа людей в масках и капюшонах в очередной раз совершила акт вандализма, разбили оконные стекла в нежилом доме на Почтовой площади (адрес Почтовая площадь, 3б), сообщает vgorode.ua.

"Уже трижды псевдоактивисты сносили забор и дважды били стекла нашего нежилого дома, - рассказывает представитель владельца Владимир Данилов. - После последнего акта вандализма мы даже объявили премию за дополнительную информацию. Псевдоактивисты уже длительное время искусственно нагнетают ажиотаж вокруг нашего объекта. Мы имеем все документы: право собственности на здание, строительных работ уже давно не проводим. Но еще несколько месяцев тому назад на нас выходили представители "активистов", которые требовали взятку в размере 2,5 миллиона гривен. За это обещали оставить нас в покое. Учитывая, что у нас все в порядке с документами, вариант дачи взятки мы не рассматривали. Псевдоактивисты были настойчивы и уже 5 раз совершили акты вандализма. Сейчас их действия расследуют правоохранительные органы. Все получат по заслугам! Еще раз хочу повторить: мы не будем никому платить взяток и будем действовать только в правовом поле".

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взятка коррупция Почтовая площадь строительные работы

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