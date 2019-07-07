Альтернатива морю: где под Киевом можно бюджетно отдохнуть

Все неудобства отдыхающие готовы терпеть ради Десны

Отдохнуть всей семьей за 10 000 гривень. "Сегодня" побывали на базах отдыха, расположенных на Десне под Киевом. Посетили кристально чистые озера вблизи столицы и узнали: есть ли альтернатива морю на Киевщине.

Ободранные обои, грязные матрасы и сплошной хлам. С тряпкой в ​​руках начала свой отпуск семья киевлян.

"Надо потратить сутки на уборку, а потом только отдыхать", – делится Тамара Шульга, отдыхающая.

Купились на рекламу в интернете. Оплатили задаток. Далее – сладкие ожидания изменила суровая реальность.

Это база отдыха возле Десны. Под Киевом.

"На сайте абсолютно все по-другому. Ну это такая замануха", – говорит Юрий Парий, отдыхающий.

Такой сервис – 420 гривен в сутки. За эти деньги здесь обещают общую уборную и горячий душ на территории. А еще предлагают сделать самостоятельно ремонт на свой вкус и за свой счет.

"Кто отдыхает, приезжает за день – за два раньше: сделали ремонтик некий и пожалуйста", – говорит Николай Щиголь, заведующий базы отдыха.

И это – лучший вариант в сегменте эконом. В этом удостоверилась Светлана. Приезжает сюда 5 лет подряд на пол-лета. С кастрюлями и бытовой химией.

"Так выглядят все базы. Здесь еще, так скажем, лучше", – делится Светлана Добрянская, отдыхающая.

10 000 гривень для ее семьи с двумя детьми здесь – на две недели. При этом: еду привозит муж из столичного супермаркета.

Все неудобства отдыхающие готовы терпеть ради Десны. Она славится большим содержанием йода. А пляж – в нескольких метрах от домов базы.

А вот та же Десна. Вот только белее песок на берегу. Другой пляж в нескольких сотнях метров. Он чистый и хорошо оборудованный. Но и отдых здесь не слишком бюджетный О таких базы говорят "все включено".

Отдельный душ, телевизор. Изюминка меню – свежевыловленная ​​рыба. 10 000 для двоих – на 3 дня. Дольше – нет смысла. Выгоднее слетать на море в Турцию.

"Стоимость аренды в сутки у нас двухместного коттеджа - 2200 грн, 4-х местного – 3600 грн. Чек обеда -300-350 грн.", – говорит Евгений Бурдельный, администратор базы отдыха под Киевом.

Сэкономить треть от суммы можно, если покупать путевку на сайте скидок пакетом.

"Туда уже входит проживание в номере, также завтраки, некоторые подарки по типу – чай с травами. За неделю около 8000 гривень", – говорит Василий Степанюк, совладелец сайта скидок.

Гид Максим Дербенев лично убедился, что в Киевской области бюджетные только постсоветские базы.

"Не стоит доверять фотографии, если это бывший советской лагерь", – говорит он.

И советует делать ставку больше на интересные места, чем на инфраструктуру. Каньон в Коростышеве, виды Днепра в селе Витачев или Голубое озеро под Киевом.

Три пляжа на любой кошелек. От 150-ти гривен за вход. Плюс стоимость парковки.

"И бассейн, и шезлонги – обычно это все входит в счет за 350 гривень", – говорит гид Максим Дербенев.

Цены умеренные только на бесплатном участке. Так, бокал пива обойдется в 35 гривень, пахлава – 25.

На одну поездку необязательно тратить весь отпуск. Для качественного перезагрузки хватит и трех дней, говорят психологи.

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А о том, где сейчас отдыхают украинские звезды, смотрите видео:

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