Американец приехал в Украину, чтобы помочь в борьбе с наркомафией

Дэвид из США закрашивает надписи на стенах – рекламу наркотиков и знаки тайников

36-летний Дэвид Пластер прибыл из США на киевскую Борщаговку, чтобы спасти местных жителей от наркомафии. Это не сценарий голливудского боевика, а вполне реальная история. Почему американец оставил родной Спрингфилд и занимается благоустройством спального района украинской столицы? Корреспонденты новостей "Сегодня" отправились на Борщаговку – в один из столичных районов. Встретились с американцем Дэвидом. И вместе пошли зарисовывать рекламу наркотиков.

8 лет назад Дэвид переехал в Украину из Соединенных Штатов. Жил в Спрингфилде. В Киеве занимается общественной деятельностью. В частности, находит рекламу телеграм-каналов о сбыте наркотиков и уничтожает ее.

"Я всегда хотел просто сделать свой город лучше", – говорит Дэвид.

И признается, что имеет большую команду единомышленников:

"Неравнодушные люди, которые считают, что их хата не с краю. Но если с краю, мы первыми врага встречаем".

Уже через две минуты прогулки обнаруживается первая реклама. Дэвид достает из рюкзака баллончики с краской и начинает ее зарисовывать. И вместо рекламы наркотиков появился украинский флаг.

Но, объясняет Дэвид, наркодилеры возвращаются к старым методам работы. Рекламируют запрещенную продукцию через "сарафанное радио". И обозначают краской места тайников, к которым подтягиваются те, кто употребляют наркотики:

"Как зомби, приезжают на свое место. И ищут вещества. "Закладки"".

Если вы увидели рекламу наркотиков, Дэвид советует сначала обратиться в полицию. А уже потом вооружаться баллончиком и закрашивать надпись.

Напомним, не так давно в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастны к убийству человека.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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