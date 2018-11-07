Андреевскую церковь отдали Вселенскому патриарху: Порошенко подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный парламентом законопроект №9208 "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская". Таким образом церковь передали в пользование Вселенскому патриархату.

В Андреевской церкви теперь разместят ставропигию (представительство) Вселенского патриархата. Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект, внесенный главой государства в парламент, как неотложный, 17 октября и одобренный 237 голосами народных депутатов 18 октября, его подписал спикер ВР Андрей Парубий и 7 ноября документ вернули на подпись главе государства.

Как известно, церковь является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Она находится в государственной собственности и передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату. В Андреевской церкви будут проводить богослужения.

Ранее мы сообщали, что реконструкция Андреевской церкви может быть ускорена, если возникнет необходимость. В КГГА сообщали, что намерены провести ремонт до 2020 года.

Кроме того, УПЦ МП выступила против передачи Андреевской церкви Вселенскому патриарху. Священник Московского патриархата заявил о нарушении канонов церкви.