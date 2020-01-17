Ангел, Граф и Хауля: как называли детей в Киеве и области

Многодетным семьям за третьего малыша и последующих доплатят по 1700 грн каждый месяц / Фото: Pixabay

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Стало известно какие имена давали киевляне своим новорожденным детям в 2019 году. В Центральном межрегиональном управление юстиции Киева подготовили соответствующую статистику. Там отмечают, что в прошлом году в Киеве 32634 малыша получили свои первые документы – свидетельства о рождении, в Киевской области – 14 361, а в Черкасской – 7672.

В столице чаще всего для своих новорожденных дочерей родители давали имена – Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, для мальчиков – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

В Киевской области девочек чаще всего называли: Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София, а мальчикам давали имена Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

В Черкасской области среди имен для новорожденных девочек лидируют имена: Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана. А для мальчиков – Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Также существует тренд на редкие имена для детей. В частности, родители выбирали для своих детей необычные имена в Киеве: женские – Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея. Мужские – Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В Киевской области – женские: Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна. Мужские – Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области: женские – Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона. Мужские – Брайан, Граф, Исай, Нелей.

В Центральном управлении Минюста напоминают, что по всей Украине, действует услуга по выдаче свидетельства о рождении ребенка непосредственно в роддоме.

"Сейчас родителям не нужно бегать по учреждениям, чтобы получить свидетельство о рождении. Все это можно сделать прямо в роддоме. В прошлом году прямо в родильных домах в трех регионах (Киев, Киевская и Черкасская области) 54667 детей получили свидетельства о рождении. Рекомендуем родителям ответственно подходить к выбору имени, ведь от него зависит судьба ребенка", – отмечают в управлении.

Напомним, в первой половине 2019 года в Киеве родители чаще всего предпочитали такие женские имена: София, Мария, Ева, Милана, Арина, а мальчикам чаще всего давали имена – Артем, Марк, Дмитрий, Александр. Отметим, что указанные имена вот уже который год не теряют своей популярности.

Также по желанию родителей детям присваивались и редкие имена, а порою и вовсе необычные. По данным управления юстиции Киева, девочек в Киеве называли: Лолита, Санта, Юна, Кассия, Тамара, Ладослава, Карамель, Вольга, Регина, Веселина, Квитка-Ярина, Раиса, Аксинья, Смиляна, Богдана, Гертруда.

Мальчикам также давали необычные имена, например, – Аполлон, Светозар, Аскольд, Леви, Антоний, Свастик, Соломон, Остап, Семен, Дементий, Прохор, Радомир, Рафаэль, Амир, Элвин, Лучезар.

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