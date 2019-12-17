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Аномалии декабря: погода в Киеве побила первый зимний температурный рекорд

17 декабря, 16:42

Среднесуточная температур 16 декабря в Киеве составила +6,6 °С

Фото: Kyiv Sikorsky Airport, Facebook

Фото: Kyiv Sikorsky Airport, Facebook

Середина декабря в столице началась с температурного рекорда. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температур 16 декабря в Киеве составила +6,6 °С, что на 0,5 ° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.

По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

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Ранее в столице зацвели жимолость и одуванчики.

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Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.

Также мы сообщали, что в ноябре в Киеве среднемесячная температура составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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Источник: Сегодня

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