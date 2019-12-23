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Аномальная зима в Киеве: синоптики рассказали, когда пойдет снег

23 декабря, 09:22

Укргидрометцентр уточнил погоду на 23-27 декабря

4 декабря отмечаем Введение во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря отмечаем Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото: Depositphotos

В Киеве в понедельник, 23 декабря, ожидается весенняя погода. Как сообщает Укргидрометцентр, днем температура воздуха поднимется до +9...+11 градусов. Ночью будет +5...+7 градусов. Также ожидается дождь.

Во вторник, 24 декабря, также будут дожди, а температура днем снизится до +5...+7 градусов, ночью будет +3...+5 градусов.

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В среду, 25 декабря, в столице и области будет такая же погода – днем до +5...+7 градусов и дожди.

В четверг, 26 декабря, днем температура воздуха прогнозируется на уровне +2...+4 градуса, ночью будет также +2...+4 градуса. Кроме того, снова будут дожди.

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В пятницу, 27 декабря, в столице и области прогнозируют снег. Температура воздуха днем и ночью будет 0...+2 градуса.

Как сообщала Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

При этом, 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

Ранее в столице из-за аномально теплой для этого времени года погоды зацвели жимолость и одуванчики.

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Киев погода снег прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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