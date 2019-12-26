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Аномальная зима: в киевских лесах проснулись агрессивные змеи

26 декабря, 18:07

Александр Марущак

Из-за весеннего тепла земноводные вышли из спячки

Фото: Денис Цыган

Фото: Денис Цыган

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В Киеве во время прогулки по лесу в районе ДВРЗ киевляне обнаружили змей.

"Комары комарами, но новогодних змей, еще и агрессивных, я не видел", – написал автор фото в социальных сетях.

Люди предполагают, что это змея медянка или полоз. В Киевском зоопарке советуют киевлянам обходить змей стороной и не заходить на их территорию.

Фото: Денис Цыган

"Сейчас из-за аномального потепления земноводные вышли из спячки и выползли на свои обычные места. Их ни в коем случае нельзя трогать. Просто обойдите змей стороной или дайте им возможность уползти. Из-за теплой погоды многие земноводные не могут уйти в спячку или просыпаются от аномального тепла", – пояснили сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.

Там добавляют, что если похолодает – змеи быстро найдут себя место для зимнего сна.

"Конечно, это необычная ситуация. Но, увы, из-за аномальной погоды выползли змеи и даже лягушки. Спасать их не нужно, земноводные спасут себя сами", – добавляют в Киевском зоопарке.

Фото: Денис Цыган

Напомним, недавно прохожие заметили на Подоле новый арт-объект, напоминающий фонарь-змею. Необычная скульптура появилась возле домов, расположенных на перекрестке улиц Нижний Вал и Волошская, по соседству с небольшим ресторанчиком.

Тем временем, новые находки палеонтологов в Южной Америке указывают на то, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами.

Смотрите видео: анаконда перекрыла трассу в Бразилии

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Киев змеи земноводные змея лягушки

Источник: Сегодня

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