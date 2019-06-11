"Антикоррупционный телефон": за два года киевляне набрали номер всего 171 раз

Полученные сообщения о фактах коррупции не были подтверждены официально

Фото: Pixabay

Уже больше года в столице работает сервис "Антикоррупционный телефон", куда каждый киевлянин может сообщить о неправомерных действиях или коррупции среди столичных чиновников. "Сегодня" узнали, как работает сервис и удалось ли наказать взяточников.

Инициатива создать горячую линию для сообщений о фактах взяточничества и вымогательства в столичных органах власти появилась еще в ноябре 2014 года. Тогда мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет беспощадно бороться со взяточниками и, если факты коррупции будут подтверждаться, он будет без раздумий избавляться от таких чиновников, какую бы высокую должность они не занимали. Тогда даже был опубликован телефон для обращений граждан: (096) 588-11-88.

КАК РАБОТАЕТ. Спустя четыре года решением Киеврады сервис начал работать официально. С 2018 года кроме мобильного номера киевляне получили возможность сообщить о коррупции по городскому телефону: (044) 202-60-11 или писать анонимные письма на электронный адрес: corruption_info@kma.gov.ua.

"Вся информация от заявителя получается анонимно и не рассматривается как обращения граждан", — сообщили нам в мэрии.

Там также поясняют, что вся информация от горожан используется как дополнительный повод для принятия решений относительно служебных проверок некоторых чиновников, а полученные сообщения не передаются в правоохранительные органы. Мы попытались дозвониться по телефонам линии, но все они не работали ни в рабочий день, ни в выходные. В Киевраде сообщили, мол, когда оператор не может взять трубку, включается автоответчик с сообщением о графике работы сервиса. Но автоответчик мы так ни разу и не услышали.



Между тем, по данным мэрии, за два года работы линии киевляне пожаловались туда 171 раз: в 2018-м — 117, а за пять месяцев 2019-го — 54 раза.

"Полученные сообщения о фактах коррупции не были подтверждены официально", — утверждает Евгений Сытниченко, замглавы руководителя аппарата Киеврады.

Сколько потратили на внедрение системы, в Киевраде не смогли нам ответить. На сайте госзакупок ProZorro сообщается, что торги не состоялись.

Напомним, что ранее в Киеве задержали должностное лицо коммунального предприятия Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации" после получения взятки.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Антикоррупционный телефон": за два года киевляне набрали номер всего 171 раз". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"