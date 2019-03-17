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Архитектурные извращения: чем опасны балконы-самострои

Сегодня, 10:06

Киевляне встраивают даже целые комнаты на последних этажах, жертвуя собственной жизнью и безопасностью других

Архитектурные извращения: чем опасны балконы-самострои Другие новости Киевляне встраивают даже целые комнаты на последних этажах, жертвуя собственной жизнью и безопасностью других

Киевляне с фанатизмом расширяют квадратные метры жилья за счет балконов. Встраивают даже целые комнаты на последних этажах, жертвуя собственной жизнью и безопасностью других, ведь такие конструкции никто технически не согласовывает, поэтому обвалиться может в любой момент.

Украшенные деревом, с собственным выходом на улицу, достроенный этаж крыши и с сомнительным укреплением. Киевляне чего только не придумывают, чтобы расширить квадратные метры.

К примеру, киевлянин "долепил" балкон на 2 этаже. И таким образом ограничил из окна обзор соседа этажом выше. Агрессивность владельцев конструкции пугает остальных соседей.

Еще одно архитектурное чудо "доточили" в старом здании в центре Киева. Пошли еще дальше – сделали персональный лифт. Сейчас он не работает, курсирует лишь на последний 5 этаж, вероятно, владельцы квартир сделали его для себя.

На последнем 5 этаже, над входом в подъезд, без каких-либо укреплений, возвышается не балкон, а целая комната.

"Они забрали часть моей квартиры, часть стенки, где моя квартира находится, то есть, если я хочу поставить кондиционер, я не могу, мне мешает. Сырость и это как минимум не безопасно, этой пристройке больше лет чем мне наверное", – делится Виктория Чумаченко, жительница Киева.

Все эти балконы, хотя сложно их так назвать, – незаконны, говорит адвокат Ярослав Попов. Чтобы получить разрешение на достройку, нужны подписи всех соседей многоэтажки. Ведь придомовая территория, это собственность всех ее жителей. Если опасный балкон уже есть – надо обращаться в Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

"Чтобы постараться снести данный объект, нужно всем жильцам собираться и обращаться в тот же ГАСК с жалобами, и тогда конкретный данный орган будет выносить определенное постановления о том, чтобы снести данный объект", – говорит Ярослав Попов, адвокат.

Должностные лица органов ГАСК имеют право выдавать обязательные для исполнения предписания по:

  • устранение нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил.
  • остановка подготовительных и строительных работ, которые не соответствуют требованиям законодательства, в частности строительным нормам, градостроительным условиям.

Впрочем, по факту – мало кто из соседей жалуется на опасные балконы. А значит – никто их не демонтирует.

Напомним, в прошлом году на Facebook появилась страница "Царь-Балкон", где собраны фотографии и адреса самых больших и нелепых балконов в Киеве. В частоности, в социальных сетях киевляне обсуждают необычные балконы, замеченные на жилом девятиэтажном доме на Голосеевском проспекте, недалеко от кинотеатра "Загреб". Конструкции чем-то напоминают мавзолей.

Ранее мы сообщали о "царь-балконе" в Киеве.  Находится необычная конструкция на улице Мазепы, буквально в пяти минутах от станции метро "Арсенальная". Балкон выходит на Парковую дорогу, и чтобы попасть к нему, нужно пройти через специальную калитку у левой части дома. Сделан балкон в виде парусника и изготовлен из пластика цветов национального флага Украины.

А в центре Киева по адресу ул. Крещатик, 29 на тротуар с 8-го этажа упали крупные фрагменты балкона исторического здания:

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Тег Киев, видео, самострой, балкон, гаск

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