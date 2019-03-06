Арсеній Пушкаренко: "Київрада саботує порятунок Голосіївського парку"

Дев’ять місяців Київська міська рада розглядала питання щодо реалізації місцевої ініціативи з порятунку Голосіївського парку та його озер, а в лютому 2019 року взагалі її відхилила

Арсеній Пушкаренко: "Київрада саботує порятунок Голосіївського парку" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fec/eeb/5c7feceeb4c93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fec/eeb/5c7feceeb4c93.jpg 2019-03-06T17:53:00+02:00 Другие новости Дев’ять місяців Київська міська рада розглядала питання щодо реалізації місцевої ініціативи з порятунку Голосіївського парку та його озер, а в лютому 2019 року взагалі її відхилила

Спочатку Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики почала розгляд місцевої ініціативи (під якою, доречі, підписалися майже дві тисячі киян) майже через три місяці. "Далі комісія створила робочу групу зі своїх же депутатів, які ще шість місяців, на нашу думку, не робили нічого, щоб врятувати єдиний в столиці національний парк, – підкреслив Пушкаренко. – На жодне засідання так званої "робочої групи" уповноважених представників громадськості не запрошували. Виникає запитання, чи були ці засідання взагалі. Апогеєм абсурду стало рішення комісії від 13 лютого відхилити місцеву ініціативу з порятунку Голосіївського парку".

Лідер громадської організації вважає, що ці тривожні сигнали можуть свідчити про байдужість Київради та КМДА щодо руйнації Голосіївського парку. Місцева ініціатива, напевне, є "незручною" для місцевих депутатів і не вписується в їхні плани господарювання в столиці.

Тим часом ми бачимо намагання окремих депутатів та чиновників проводити тендери щодо "реконструкції" парку та заяви, які, на думку активістів, більш схожі на банальний піар на цій болючій, для киян темі. Напевно деяким чиновникам не вигідний громадський контроль та ініціатива людей.

Арсеній Пушкаренко заявив, що громада буде оскаржувати рішення депутатів Київради і продовжать боротьбу за парк.

Ігнорування київською владою місцевої ініціативи "Про першочергові заходи з відновлення комплексу водних об’єктів у Голосіївському лісі (НПП "Голосіївський") та їх захисту від негативного антропогенного впливу", на думку активістів, суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування" та Статуту столиці.



Паралельно громада продовжує боротьбу за повернення розкрадених коштів чиновниками на реконстуркцію Голосіївського парку.

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