Атака коронавируса: в Киеве ввели дополнительные меры

В Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

Так, Департамент здравоохранения должен обеспечить в медицинских учреждениях отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, отбор биологического материала от больных с респираторной симптоматикой для проведения лабораторных исследований. Специалистов бригад скорой медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь больным, должны обеспечить пульс-эксиметрамы, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.

Департаменту здравоохранения и КП "Фармация" поручили обеспечить медицинские учреждения неснижаемым запасом противовирусных препаратов, в том числе, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Аптечную сеть – достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средств индивидуальной защиты и бесперебойную их реализацию.

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Департамент транспортной инфраструктуры, метро и "Киевпастранс" должны усилить текущие дезинфекционные мероприятия на остановках транспорта, в помещениях станций метрополитена, подвижном составе, вагонах поездов, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена. А также обеспечить работников средствами личной гигиены и индивидуальной защиты (антисептическими средствами, масками медицинскими одноразового использования) и осуществлять ежедневный контроль за состоянием их здоровья, чтобы не допускать к работе лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания.

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Руководители учреждений, предприятий, организаций должны усилить режим текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей, таких как: вокзалы, заведения торговли, учреждения культуры и торгово-развлекательные заведения, кинотеатры и т. Работникам учреждений руководители должны обеспечить необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены, провести соответствующие учения по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Департамент образования и науки, департамент молодежи и спорта, департамент социальной политики, департамент культуры, РГА, руководители высших учебных заведений должны ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях заведений и общежитий, а также проводить влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проводить частое регулярное сквозное проветривание помещений и тому подобное.

Ранее новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наибольшим вызовом на сегодня для Украины является распространение коронавируса.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области, где был зафиксирован первый в Украине случай заражения коронавирусом, решили объявить карантин – будут приостановлены занятия в детских садах, вузах и школах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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