"АТБ": почему товары собственных торговых марок пользуются спросом покупателей

Лидер отрасли имеет свое собственное видение развития СТМ, которое влияет на популярность этих продуктов среди потребителей

"АТБ": почему товары собственных торговых марок пользуются спросом покупателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/604/9c8/5ca6049c8918a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/604/9c8/5ca6049c8918a.jpg 2019-04-04T16:26:00+03:00 Другие новости Лидер отрасли имеет свое собственное видение развития СТМ, которое влияет на популярность этих продуктов среди потребителей

19 марта для многих жителей города произошло событие, которое добавило в их жизни немножечко комфорта: на улице Маршала Малиновского открылся новый маркет "АТБ". Об удобстве ежедневных закупок в магазинах именно этой сети давно известно потребителям. Доступные цены на продукты, которые здесь предлагают, не могут оставить равнодушными любую хозяйку. Здесь также есть продукты, которые поражают не только ценой, но и особым вкусом. Среди них немало товаров так называемых собственных торговых марок (СТМ).

С подобным термином хорошо знакомы европейские покупатели. Многие украинцы уже успели по достоинству оценить все преимущества таких товаров. Маркировка СТМ означает, что продукцию выпускают проверенные производители по заказу конкретной торговой сети. При этом цены на нее значительно ниже, поскольку минимизированы затраты на логистику и рекламу. Ассортимент магазинов "АТБ" (а это сегодня более 3500 наименований товаров) примерно на четверть состоит из продукции собственных торговых марок.

Украинцы имеют возможность покупать качественные товары до 30% дешевле аналогичной брендированной продукции. В настоящее время товары СТМ представлены практически во всех товарных категориях. При этом четыре уровня СТМ ориентированы на различные ценовые сегменты. Первый (высокий) ценовой уровень – продукция с маркировкой "De Luxe Foods & Goods Selected", которой обозначены элитные импортные товары. Их компания ввозит в страну самостоятельно, что позволяет экономить и формировать наиболее конкурентоспособную цену. Средний плюс – ТМ "Спецзамовлення "АТБ". Третий (средний) ценовой уровень – продукция торговой марки "Своя лінія". Четвертый уровень – бренд "Розумний вибір", товары которого являются самыми дешевыми.

Компания постоянно совершенствует линейки СТМ. В ближайших планах "АТБ" – развитие СТМ с акцентом на инновационные товары в категории "Фреш". Приоритетным направлением является выпуск качественных товаров для здорового питания без содержания пальмового масла, вредных красителей, пищевых добавок и консервантов. Сейчас активно развивается собственная торговая марка "Спецзамовлення "АТБ". В ее ассортименте представлены молочные продукты от фермерских хозяйств из молока высшего сорта, колбасные изделия, изготовленные по ГОСТ, натуральное сгущенное молоко. В 2019 году запланировано расширение линейки "Спецзамовлення "АТБ" за счет категории "бакалея". Также ожидаются приятные сюрпризы и в ТМ "De Luxe".

"Собственные торговые марки – это те товары, которые представлены только в нашей сети, потому что их производят по заказу "АТБ". К ним мы предъявляем строгие требования, ведь они являются "лицом" нашей компании. Несмотря на низкую цену, качество продукции СТМ не уступает качеству товаров известных брендов", – отмечает Наталья Шаповалова, заместитель генерального директора ООО "АТБ-маркет". Такая продукция формирует эксклюзивный ассортимент торговой сети. Именно за этими эксклюзивными товарами направляется в 1004 маркета сети, расположенных в 256 населенных пунктах, большая часть из тех 3,3 млн покупателей, которые ежедневно закупаются в "АТБ". Это подтверждает правильность выбранной сетью стратегии.

Развивая собственные торговые марки, компания "АТБ" стремится донести потребителям заботу и внимание, вложенные в производство каждой ассортиментной позиции. Поэтому покупатели благодарят за такое отношение к себе, ежедневно выбирая любимые товары в привычном магазине, сеть которых в нашем регионе расширяется с каждым месяцем. Люди уверены: товары СТМ, как говорится, не подведут!

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