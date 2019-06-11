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Аттракционы, фонтаны и меньше деревьев: в Киеве показали концепцию развития Гидропарка

11 июня, 10:20

Киевляне заволновались, так как, судя по проектам, зелени в зоне отдыха станет намного меньше

Фото: facebook.com/Kyivmiskrozvytok
Фото: facebook.com/Kyivmiskrozvytok.

В КП "Киевмиськрозвиток" презентовали концепцию развития территории столичного Гидропарка, который занимает часть Долобецкого и Венецианского островов. Сегодня, признаем, он выглядит далеко не идеально.

Здесь предлагают обустроить новые аттракционы, по всему парку создать велосипедные дорожки, обновить мощение, освещение и элементы благоустройства. Также в Гидропарке хотят обустроить новые спортивные, детские площадки и фонтаны.

Правда, жители заволновались: судя по проектам, зелени в зоне отдыха станет намного меньше, не превратится ли территория в очередные каменные джунгли.

Коммунальщики уверяют, что все существующие деревья и другие зеленые насаждения по максимуму будут сохранены. В КП надеются, что реализовывать планы можно будет уже со следующего года.

Ранее сообщалось, что в столице начался капитальный ремонт бульвар на улице Бульварно-Кудрявской в Шевченковском районе. Его проложили еще в XIX веке, а в советское время неоднократно реконструировали, отгородив его от проезжей части металлической оградой, но за годы без ремонта на нем начался трескаться асфальт, а ограда стала покрываться ржавчиной.

Читайте также, как будут выглядеть столичные парки после реконструкции.

Напомним, что в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.


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Тег Киев, реконструкция, гидропарк

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

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