Аваков назвал рестораны и супермаркеты, которые нарушили карантин в Киеве

В Украине полицейские составили более 10 тысяч административных протоколов по факту нарушения ограничительных противоэпидемических мер, заявил глава МВД Арсен Аваков во время заседания Кабмина.

Он отметил, что нарушения выявили в больших строительных супермаркетах сети "Эпицентр", "Новая Линия" и других. В частности, у "Эпицентра" нарушения в 29 торговых точках, еще 140 – в заведениях общественного питания.

По словам Арсена Авакова, в "Эпицентре" и "Новой Линии" торговали мебелью и бытовой техникой, что не предусмотрено в условиях карантина.

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Также нарушения обнаружены в ресторанах "Виноградный хутор", "Велюр" и Fabius. Министр отметил, что сейчас эти рестораны уже закрыты, на них составлены административные протоколы.

Напомним, с 11 мая в Украине разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, а до того момента в стране запрещена торговля строительными материалами. Те, кто нарушил или еще нарушит этот запрет, будут иметь дело с правоохранительными органами. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее в Украине стали появляться сообщения о насанкционированной работе строительных гипермаркетов и ресторанов. Впрочем, карантин нарушает не только бизнес – уже в последние дни апреля жители столицы выбрались на спортивные площадки, стадионы и в парки, "забывая" о масках и о том, что подобные прогулки могут завершиться штрафом в 17 тысяч гривен.

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