Август в Киеве начнется с дождей: синоптики предупредили о температурных качелях

В среду, 29 июля, в столице ожидается 34-градусная жара, однако уже через несколько дней будет до +22...+24 градусов

Киевлян на этой неделе ждут температурные качели – 34-градусная жара за несколько дней спадет до +22 градусов.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, в среду, 29 июля, синоптики прогнозируют в столице +32...+34 градуса, без осадков. В области также будет адски жарко.

Реклама

В четверг, 30 июля, жара в столице уже немного спадет – днем будет до +25...+27 градусов, ночью обещают до +18...+20 градусов. Дождей не прогнозируют. Такая же погода будет по всей области.

В пятницу, 31 июля, в Киеве станет еще свежее – днем столбики термометров поднимутся лишь до +22...+24 градусов, ночью обещают +13...+15 градусов. Осадков не будет. Такую же погоду обещают и по всему региону.

Реклама

В тренде Коронавирус пробрался в Лукьяновское СИЗО: что известно о заболевших

В субботу, 1 августа, столицу и Киевскую область накроют дожди и грозы. Днем в Киеве температура воздуха поднимется до +22...+24 градусов, ночью будет +13...+15 градусов.

В воскресенье, 2 августа, дожди из столицы и области уйдут, однако температура воздуха днем не изменится – до +22...+24 градусов. Ночью будет до +13...+15 градусов.

Реклама

Напомним, что на западе Украины 29 июля ожидаются грозы.

Также накануне сообщалось, что в Хмельницкой области прошел сильный ливень, который сопровождался порывами ветра до 20 м/с. Непогода наделала немало беды.

Кроме того, смотрите последствия непогоды в Черкасской области:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама