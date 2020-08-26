Банкротство "Аркады": Кличко рассказал, что будет с недостроенными ЖК в Киеве

"Киевгорстрой" проведет аудит ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" в столице Фонда финансирования строительства под управлением банка "Аркада" для завершения строительства, который был признан неплатежеспособным.

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Об этом на брифинге 26 августа сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город два года был в диалоге с инвесторами и руководством "Аркады", чтобы урегулировать проблемы, возникшие на объектах строительства. Руководство банка обмануло инвесторов, не выполнив обязательств ни перед ними, ни перед городом. Два из трех ЖК ничего не мешало строить. По третьему – "Патриотики на озерах" – город предложил свою помощь в корректировке проекта из-за плотности застройки и требований общественности о необходимости социальной инфраструктуры. Застройщик на это не пошел и ничего не сделал на протяжении последних двух лет. Это мошенничество в отношении инвесторов и криминал. Потому что застройщик собрал с инвесторов более 13 миллиардов гривен. Куда эти деньги делись?" – сказалКличко.

По его мнению, правоохранительные органы должны дать оценку таким действиям.

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"Что может город сделать сегодня? Предприятие "Киевгорсотрой" проведет аудит по завершению строительства этих ЖК. По его результатам инвесторам будет предложен возможный алгоритм завершения строительства ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Я уже дал такое поручение и надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев мы сможем получить более детальную информацию по этому", - резюмировал Кличко.

Напомним, что ЖК "Патриотика" расположен по адресу: город Киев, улицы Софии Русовой – Елизаветы Чавдар – Бориса Гмыри. "Патриотика на озерах" расположена на берегу озера Тяглое. А ЖК "Эврика" расположен на проспекте Академика Глушкова.

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