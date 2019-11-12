Байкеры организации "Мотохелп" будут доставлять кровь в больницы Киева: видео

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Доставлять кровь на мотоциклах, несмотря на пробки и к любой больнице столицы – такое соглашение начало действовать между Киевским городским центром крови и волонтерами общественной организации "Мотохелп". Сейчас к процессу готовятся присоединиться и больницы города. Оператор будет извещать о необходимости, а ближайший к центру крови байкер – самостоятельно доставлять ее в специальном контейнере.

Сегодня киевлянка Анастасия может передвигаться и с улыбкой вспоминать своего спасителя.

"Антон сидел со мной в реанимации всю ночь", – рассказывает спасенная волонтерами "Мотохелп" Анастасия Мельник.

Антон Арестович – ортопед столичной больнице. А в свободное время – волонтер общественной организации байкеров "Мотохелп". Это он первым был на месте ДТП, в котором девушка потеряла более 3 литров крови. Чтобы начать сэкстренное спасение, Антону понадобилось всего две минуты. Скорая тогда приехала за 15 минут.

"Чаще всего мотоцикл в городе быстрее, чем скорая. Мы делаем такие вещи, которые скорая сделать не может", – отмечает Антон.

Теперь на мотоциклах будут доставлять и кровь в больницы. Поэтому в Киевском центре крови уже готовят медиков к сотрудничеству с мотокурьерами.

Оксана Мулярчук, заместитель директора Киевского городского центра крови:

"Вот и сама термосумка, которая используется. Стенки толще для того, чтобы избежать вибрации, которые испытывает мотоцикл во время транспортировки крови"

Было решено провевети эксперимент. Волонтеры повезут специальную сумку для крови в областную больницу. А съемочная группа новостей "Сегодня" поедет следом, чтобы узнать: кто доберется быстрее. Уже на первом повороте так называемые "кровавые байкеры" вырываются вперед. А наше авто останавливается в тянучке. 10 минут и пилоты на месте. Наше время – на несколько минут больше. С августа байкеры возят кровь между городами Киевской области. А в столице полноценная доставка заработает следующей весной.

Напомним, еще летом киевляне требовали запретить мотоциклистам ездить ночью. Эксперты опасались, что из-за поведения любителей громкой езды пострадают, в конце концов, все мотоциклисты.

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