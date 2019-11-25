Бэби-бум в Киеве: в городе родились рекордно много двойняшек

В городе озвучили статистику по рождению младенцев за прошедшую неделю

Китаянка родила близнецов от разных мужчин / Фото: Pixabay

Третья неделя ноября – с 18 по 24 число, – порадовала киевлян рождением 606 младенцев, из них 270 девочек и 336 мальчиков. При этом в этот период в столице родилось 12 двоен, сообщает Городской научный информационно-аналитический центр медицинской статистики.

При этом не обошлось без приятного рекорда. В понедельник, 18 ноября, мир увидели сразу пять двоен! Это самое большое количество двоен, родившихся в один день в 2019 году, отметили специалисты.

А наибольшее число младенцев родилось 19 ноября – 110 детей, из них 52 девочки и 58 мальчиков.

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Напомним, в Житомире 2 июля, родили детей 41-летняя Марина Снайко и ее 23-летняя невестка Юлия. У старшей женщины уже есть 6 мальчиков и 7 девочек, а у младшей – две дочери.

Тем временем, в Ровенской области многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже.

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Также мы рассказывали о том, что в больнице в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.

Как сообщалось, в Украине насчитывается 160 тыс. многодетных семей, в которых есть дети в возрасте до шести лет. До конца 2019 года таким родителям дополнительно выплатят более 2,4 млрд грн. Об этом написала пресс-служба Кабинета министров на странице в Facebook, напомнив, что такая помощь назначается с 1 апреля на каждого третьего и последующего ребенка – ежемесячно по 1700 грн. Выплаты будут осуществляться до тех пор, пока ребенку не исполнится шесть лет.

Читайте, как получить выплаты.

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