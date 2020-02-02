"Бегут, будто кабана съели": в Киеве полицейские рассмешили погоней за мужчиной (видео)

Пользователей сети особенно рассмешил второй полицейский, который с трудом перелез через небольшой забор

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В Киеве полиция пыталась догнать мужчину, на которого пожаловались очевидцы за его хулиганские действия. В итоге это все закончилось смешной погоней полицейских, сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что на улице Анны Ахматовой, 14 в Киеве молодой человек бил стекла в парадном, а также поджог коврик у входной двери одной из квартир в многоэтажном доме.

"Очевидцы вызвали полицию. Как вы видите – пришлось гнаться за нарушителем. Также очевидцы утверждают, что нарушитель имел при себе пистолет", – говорится в сообщении.

Видео: dtp.kiev.ua

А тем временем пользователи сети обрушили шквал шуток в адрес полицейских, особенно одного из них, который едва перелез через забор в полтора метра.

"С такой скоростью бегут, будто кабана съели".

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"Волновался до самого конца видео за второго полицейского. И он таки смог взять этот неприступный забор".

"Походу уже все забыли про нарушителя и переживали за полицейских. Понятно, что не самые лучшие паркуристы, но первый молодец. Так гнался, почти догнал. Второй тоже хотел очень".

"Все переживали за второго – перелезет или нет, и пофиг на первого, догонит или нет. Полиция, вы лучшие".

"Такой старт, что ежик быстрее бегает, хотя с такой неохотой разогнался, что притормозил. Видимо, задумался. Сердцем нужно не любить, а прокачивать. Это мышца. Вес набрал, одежду натянул, а "дыхалки" нет. Ноги не тянут в данной ситуации".

"Полиции чаще надо сдавать нормативы, а то бегают не очень".

Напомним, на днях руководители МВД и Нацполиции отмечали снижение преступности в стране. Также правоохранители заявили, что в 2019 году было меньше всего убийств в истории Украины.

Ранее начальник Печерского управления полиции столицы полковник Андрей Дуброва в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, как в Киеве "умные камеры" отслеживают преступников. Полицейским в розыске людей помогает новейшая современная техника.

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