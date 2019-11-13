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Бесплатная детская комната в КГГА: кого туда пускают и как она выглядит

13 ноября, 17:07

Принимают малышей от 3 до 7 лет, которых можно оставить на пару часов

Киеврада утвердила правила работы детской комнаты, которая работает в здании горсовета и КГГА. Напомним, ее запустили в декабре 2018 года на первом этаже, на территории общественного пространства.

Детская комната работает с понедельника по пятницу, с 9:00 утра. Предполагается, что находиться в ней могут дети от 3 до 7 лет. Тем, кто моложе, можно воспользоваться услугами комнаты, но под наблюдением одного из родителей. Одновременно в помещении могут находиться не более семи малышей.

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Детская комната функционирует меньше года. Она дает возможность родителям решать свои вопросы в мэрии и не волноваться о ребенке. За малышами в это время ухаживают опытные воспитатели, имеющие высшее педагогическое образование. По данным мэрии, услугами детской комнаты за время ее работы уже воспользовались более двух сотен маленьких киевлян и гостей столицы.

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Детская комната работает бесплатно, но без предоставления услуг по питанию и медицинских услуг. Для того, чтобы оставить в комнате малыша, родителям или законным представителям ребенка необходимо:

  • оформить заявку, в которой указать время и дату пребывания малыша в детской комнате, а также цель своего визита в мэрию.
  • родителям или законным представителям необходимо предъявить воспитателю оригинал документа, удостоверяющего их личность – паспорт или права.
  • предъявить оригинал свидетельства о рождении ребенка

Ранее в столичном парке "Позняки" установили часть детской площадки в виде Речного вокзала и рисунком огромного осьминога на мягком покрытии. Местные жители ждали новую площадку в парке больше года. Площадку уже "оккупировали" десятки детей. Мамы с колясками выстраиваются в очередь, чтобы дети здесь могли поиграть.

Также смотрите видео о том, когда в киевских парках появятся питьевые фонтанчики и безопасно ли из них пить воду:

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Киев дети Киеврада время работы детская комната

Источник: Сегодня

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