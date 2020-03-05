Бесплатная флюорография: где в марте будет работать передвижной рентген

В марте киевляне традиционно смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. График его работы опубликовали в Департаменте здравоохранения, сообщает КГГА.
Работать флюорограф будет с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). После обследования все желающие могут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.
Кроме того, в случае выявления патологии или необходимости врачи отправляют пациентов на дообследование в профильные медицинские учреждения столицы.
Ранее директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии, академик Юрий Фещенко рассказал о критической ситуации в Институте туберкулеза. По его словам, государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено законом.
Напомним, что туберкулез является излечимым при своевременной диагностике и соблюдении процедуры лечения. Поэтому своевременное выявление болезни – это один из основных критериев успешного лечения и предупреждения распространения этой опасной болезни. При обследовании в случае обнаружения патологии и в случае необходимости врачи отправляют пациентов на дообследование в профильные медучреждения столицы.
Между тем, в 2019 году в Минздраве планировали полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.
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