Бесплатная флюорография: где в марте будет работать передвижной рентген

После обследования будут выдавать справку с результатами, а врач проведет консультацию

В марте киевляне традиционно смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. График его работы опубликовали в Департаменте здравоохранения, сообщает КГГА.

Работать флюорограф будет с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). После обследования все желающие могут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.

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Кроме того, в случае выявления патологии или необходимости врачи отправляют пациентов на дообследование в профильные медицинские учреждения столицы.

Ранее директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии, академик Юрий Фещенко рассказал о критической ситуации в Институте туберкулеза. По его словам, государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено законом.

Напомним, что туберкулез является излечимым при своевременной диагностике и соблюдении процедуры лечения. Поэтому своевременное выявление болезни – это один из основных критериев успешного лечения и предупреждения распространения этой опасной болезни. При обследовании в случае обнаружения патологии и в случае необходимости врачи отправляют пациентов на дообследование в профильные медучреждения столицы.

Между тем, в 2019 году в Минздраве планировали полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.

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