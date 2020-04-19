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"Без масок, без ничего": в Киеве священники УПЦ МП устроили крестный ход (фото)

19 апреля, 10:19

Сергей Мартынец

Такие действия священников грозят увеличению зараженных коронавирусом

В ночь с 18 на 19 апреля в Киеве священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) устроили крестный ход неподалеку от Киево-Печерской Ларвы. Об этом сообщил в Facebook главный редактор сайта "TheБабель" Евгений Спирин.

"Свято-Введенский храм, улица Московская, 500 метров от Лавры. УПЦ МП. Крестный ход, 50 человек, священники без масок, без ничего. Во дворе храма 25 человек, внутрь пускают. За крестным ходом идут люди с пакетами, посвятить. Будет интересно наблюдать за количеством заболевших на следующей неделе", – написал Спирин.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, в УПЦ МП решили праздновать Пасху на улице. Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий говорил, что те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

В этом году украинцев призывают отказаться от похода в церковь, а священнослужители проведут литургии в режиме онлайн. Сайт "Сегодня" уже рассказывал, где смотреть богослужения на Пасху и публиковал расписание трансляций.

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Киев Пасха крестный ход упц мп священники

Источник: Сегодня

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