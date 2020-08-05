Без надстроек: на здании речного вокзала в Киеве меняют крышу (фото)

На здании Киевского речного вокзала, которое расположено на Почтовой площади, активизировались рабочие. Уже больше недели они работают на его крыше. Слышно, как шумят перфораторы. С правой части здания установлен желоб желтого цвета для спуска строительного мусора. Киевляне переживают, что на здании речного вокзала появится очередная надстройка. Что именно происходит со знаковым для Киева зданием, узнавал сайт "Сегодня".

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В Киевском речном вокзале нас заверили, что никаких надстроек на крыше здания не будет.

"На крыше речного вокзала Киева выполняется текущий ремонт. Рабочие демонтируют старую гидроизоляцию. За годы эксплуатации крыша пришла в непригодность и сильно протекает. Влага попадает во внутрь помещений и негативно влияет на общее состояние здания. Также рабочие меняют желоба. Мы полностью заменим крышу здания. Сделаем ее из более легких материалов, чтобы уменьшить нагрузку на стены", – пояснил сайту "Сегодня" Павел Поликанов, директор речного вокзала Киев.

Он добавляет, что на крыше не появится никаких пристроек.

"Будет точно такая же крыша, но более надежная, из современных и качественных материалов. Никаких пристроек на здании не будет. У нас есть охранный договор, в котором четко прописано, что разрешено делать только текущий ремонт крыши. Ремонт будет проходить поочередно – участками. Всего будет четыре участка. Полностью заменить крышу здания мы планируем до средины сентября", – добавляет Поликанов.

После этого рабочие приступят к реновации всего здания речного вокзала. Она начнется, как только будет согласован проект. Ожидается, что это произойдет в начале сентября.

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Ранее со здания речного вокзала исчезла вывеска с названием, украшавшая его с 60-х годов прошлого века.

Напомним, в 2019 году здание Речного вокзала на Почтовой площади после долгой паузы открылось для посетителей. Здесь обустроили арт-пространство, но кардинальных изменений в интерьере памятника архитектуры не произошло. Знаменитые фрески и мозаичные панно — на месте.

Также на причале речного вокзала произошел пожар:

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