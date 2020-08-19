Без парада, но с гигантским флагштоком: как в Киеве отпразднуют День Независимости

В столице проведут молебны и торжественные церемонии, а также марш

Киев в этом году, как и в прошлом, отметит День Независимости без парада, но с маршем и торжественными мероприятиями. Так, сначала в столице отпразднуют День Государственного флага 23 августа, а 24 августа – 29-ую годовщину независимости.

Реклама

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, перед Днем Госфлага в столице запланировано открытие гигантского флагштока, который возводят у монумента "Родина-мать".

В воскресенье, 23 августа, у здания КГГА и в районах города проведут торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины.

В понедельник, 24 августа, в столице запланирован марш защитников, как и в прошлом году. Также проведут молебны за Украину и украинский народ. В районах города возложат цветы к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников АТО и участников мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, а также сдерживанию агрессии РФ.

И ко Дню Госфлага, и ко Дню Независимости в столице запланированы торжественные церемонии с участием руководства государства и города.

В тренде В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)

Реклама

Также в КГГА рассказали и о других мероприятиях:

с 20 по 25 августа в "Софии Киевской" пройдет фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage;

23 августа в парке имени Тараса Шевченко все желающие смогут посетить творческий фестиваль "С Украиной в сердце";

24 августа состоится парусная регата "День Независимости" – соревнования среди крейсерско-гоночных яхт (залив "Собачье устье" и яхт-клуб "Riviera Rivrside Marina");

с 21 августа до 20 ноября на Майдане пройдет выставка ко Дню Героев Небесной Сотни "Столетие несокрушимых".

Отметим, что также в столице можно будет посетить выставку цветов на Певческом поле, с 21 августа откроется на ВДНХ архитектурный фестиваль PROSTONEBA, 24 августа в парке Шевченко состоится концерт классической музыки Сlassic Picnic.

Напомним, что Киев находится в "желтой" зоне карантина, поэтому с 17 августа в городе ужесточили ограничительные меры.

Также смотрите, как День Независимости отпраздновали в прошлом году:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама