Безлюдные площадки и работающие ларьки: как живет Киев на карантине (фото)

В Киеве продолжается карантин, введенный несколько недель назад в связи с распространением коронавируса.

В связи с ограничительными мерами улицы города заметно опустели, особенно это видно в центре. Кроме того, в городе из-за карантина обнесли красной оградительной лентой детские площадки, чтобы родители прекратили гулять там с детьми.

Подробнее о том, как выглядят улицы города и соблюдают ли киевляне карантин, смотрите в фотографиях корреспондента "Сегодня".

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Напомним, что в столице с 12 марта детские сады, школы и университеты отправили на дистанционное обучение. Позднее карантин ужесточили, закрыв ТРЦ, спортивные комплексы, кинотеатры, бассейны, офисы и ограничив проезд в общественном транспорте. Также в городе с вечера 17 марта закрыт метрополитен. В связи с карантином, как сообщали власти, город уже потерял миллиард гривен и эта цифра будет расти.

Новости "Сегодня" сообщали, что карантин продлится в Украине по меньше мере до 24 апреля. Нарушителям карантина грозят штрафы от 17 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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