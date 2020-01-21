Большая вырубка на ДВРЗ: зачем лес в Киеве хотят пустить под топор (фото)

Фото: ГУНП в Житомирской области

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В районе ДВРЗ вспыхнул скандал из-за меток на деревьях, которые люди заметили в лесу в районе улицы Рогозовской.

Местные жители предполагают, что готовится вырубка деревьев под застройку, также говорят о возможном строительстве тут дороги. Слухов – немало, и сайт "Сегодня" обратился за разъяснениями в Дарницкое лесопарковое хозяйство.

Местные жители пишут, что видят очень много меток на деревьях и переживают, чтобы весь лес не пустили под топор.

"Скажите, что означают эти зарубки на самых больших и здоровых деревьях. Там номер 104,105 и т.д. Сто метров от окончания Рогозовской. Это появилось вчера-сегодня. Хочу напомнить, что вырубка деревьев подпадает под криминальную ответственность. Действует мораторий, а разрешение на вырубку в случае крайней необходимости выдает исключительно Кабинет министров Украины. Это лично касается председателя Дарницкого лесхоза. Разрешения на уничтожение здорового леса быть не может. Или публикуйте его тут", – написал автор фото Станислав Широков.

Но в Дарницком лесничестве заверяют, что метки на деревьях появились совершенно законно. Там подтверждают, что запланирована санитарная вырубка деревьев. Вырубать планируют не только сосны, но и другие породы деревьев, которые обследовали специалисты и признали аварийными, сухостойными или больными.

"Метки на деревьях сделаны в рамках запланированной санитарной вырубки деревьев. Все делается по закону и согласно существующих правил по содержанию лесов. Пока работы под отбору деревьев не закончены, процесс продолжается. Сейчас уже помечено более сотни деревьев. Это сухостойные деревья, пораженные болезнями, вредителями. Вырубка не связана ни со строительством дороги или другим любым, о чем говорят люди. Они зря паникуют. Мы делаем свою работу согласно существующих правил по содержанию лесов и ничего противозаконного не делаем", – поясняет сайту "Сегодня" Юрий Дубив, главный лесничий КП Дарницкое лесопарковое хозяйство.

По его словам, вырубка деревьев в квартале №31 Днепровского лесничества была запланирована еще год назад, но ее перенесли на начало этого года. Активные работы планируют начать в феврале. Главный лесничий утверждает, что на здоровых деревьях нет меток. Под санитарную вырубку пойдут только аварийные, больные и сухостойные деревья.

"На данной территории очень много отдыхающих и их пребывание в лесу, где большое количество аварийных и сухостойных деревьев, просто небезопасно для них. На этом участке большая вероятность падения сухостойных и аварийных деревьев. Мы несем ответственность за жизни людей, которые приходят в лес, поэтому наводим в нем порядок. Естественно, что вместо срубленных деревьев будут высажены новые, чтобы восстанавливать лес", – добавляет Юрий Дубив.

Напомним, в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.

Также и строительство метро на Виноградарь в Киеве снова оказалось в эпицентре скандала из-за вырубки деревьев на улице Межевой. Здесь началась массовая рубка старых тополей и акаций.

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