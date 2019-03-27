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Больше салонов красоты, но меньше СТО. Как изменилась сфера услуг Киева

Сегодня, 14:35

В столице за шесть лет появились почти 200 парикмахерских и салонов красоты

Фото: С. Ваганов
Фото: С. Ваганов. Фото: Сегодня
Больше салонов красоты, но меньше СТО. Как изменилась сфера услуг Киева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b6d/05c/5c9b6d05c4580.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b6d/05c/5c9b6d05c4580.jpg Другие новости В столице за шесть лет появились почти 200 парикмахерских и салонов красоты

За последние шесть лет в Киеве уменьшилось количество сервисов по техобслуживанию транспорта, однако увеличилось число химчисток и салонов красоты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат, ссылаясь на данные Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

"За шесть лет сфера услуг столицы выросла на 500 единиц и к концу 2018 года насчитывает 5 925 объектов. Наиболее развита сфера услуг в Святошинском, Деснянском и Шевченковском районах. В целом по городу стало больше химчисток, центров ремонта бытовых приборов и техники, салонов красоты. Единственное официально регрессирующее направление – техобслуживание автотранспорта", – уточнил Пабат.

Так, в 2013 году в Киеве было 1600 парикмахерских и салонов красоты, в 2018 году их стало уже 1790. СТО в 2013 году в столице было 619, но в 2018 году их стало 578.

Ранее украинские депутаты предложили ввести новую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц с максимальной ставкой налога 48%. Изменения предусмотрены зарегистрированным в парламенте законопроектом № 10066. Документ уже раскритиковали представители бизнеса.

Также мы писали, что недавно в Украине пытались изменить шкалу начисления ЕСВ. Однако предложенные варианты так и не нашли отражения в Налоговом кодексе и госбюджете на 2019 год.

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Тег бизнес, Киев, СТО, парикмахерская, салон красоты, обслуживание

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