Больше салонов красоты, но меньше СТО. Как изменилась сфера услуг Киева
В столице за шесть лет появились почти 200 парикмахерских и салонов красоты
За последние шесть лет в Киеве уменьшилось количество сервисов по техобслуживанию транспорта, однако увеличилось число химчисток и салонов красоты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат, ссылаясь на данные Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.
"За шесть лет сфера услуг столицы выросла на 500 единиц и к концу 2018 года насчитывает 5 925 объектов. Наиболее развита сфера услуг в Святошинском, Деснянском и Шевченковском районах. В целом по городу стало больше химчисток, центров ремонта бытовых приборов и техники, салонов красоты. Единственное официально регрессирующее направление – техобслуживание автотранспорта", – уточнил Пабат.
Так, в 2013 году в Киеве было 1600 парикмахерских и салонов красоты, в 2018 году их стало уже 1790. СТО в 2013 году в столице было 619, но в 2018 году их стало 578.
Ранее украинские депутаты предложили ввести новую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц с максимальной ставкой налога 48%. Изменения предусмотрены зарегистрированным в парламенте законопроектом № 10066. Документ уже раскритиковали представители бизнеса.
Также мы писали, что недавно в Украине пытались изменить шкалу начисления ЕСВ. Однако предложенные варианты так и не нашли отражения в Налоговом кодексе и госбюджете на 2019 год.
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