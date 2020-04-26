Большой ремонт: как сейчас выглядит главный зал Киевской оперетты

Вскоре здесь все приведут в порядок и установят новые кресла

В Киеве во время карантина в Киевском театре оперетты проходит большая реконструкция. Сейчас идет демонтаж и подготовка к реконструкции главного зала. Ремонта давно не видели и стены, и коммуникации, и портал сцены, а на потолке появится художественная роспись.

"Нам нужно быть готовыми к возобновлению сезона, старту театральных премьер и концертных мероприятий, когда киевляне смогут снова приходить в любимые театры. Сейчас у нас есть возможность сделать то, на что не хватало времени, и усовершенствовать учреждения культуры, в том числе", – сообщила глава департамента культуры Диана Попова.

Так, в главном зале появится новое освещение и сценический свет, современные удобные кресла, а во всем здании театра будет установлено противопожарное оборудование

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Отметим, что Киеврада на заседании 26 марта скорректировала бюджет и программу социально-экономического развития столицы на фоне карантина и распространения коронавируса. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, на фоне сложившейся ситуации "возникла необходимость в уменьшении объемов финансирования капитальных расходов по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта".

Между тем, коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на реконструкцию Пейзажной аллеи в историческом центре Киева. Работы обойдутся в более чем 123 миллиона гривен. Там планируют укрепить склоны и реконструировать подпорные стены. Здесь обещают установить видеонаблюдение и полностью обновить освещение. Также на Пейзажной аллее появится общедоступный Wi-Fi. Тут обещают высадить новые деревья и кусты.

Также в городе планируют реконструировать набережную реки Лыбедь. Что там может появиться – смотрите в нашем сюжете:

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