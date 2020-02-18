"Борисполь" хочет закупить системы для борьбы с коронавирусом, но пока не может

Чтобы закупить соответствующие системы, нужно постановление Кабмина об осуществлении закупки в условиях отсутствия финплана

Фото: facebook.com/airportboryspil

Аэропорт "Борисполь", куда по всей вероятности прилетит самолет с украинцами из Китая, подготовил комплекс мер для борьбы с возможной эпидемией коронавируса, однако реализация его возможна лишь после соответствующих решений Кабинета министров.

Об этом, комментируя сайту "Сегодня" ситуацию с обеспечением противоэпидемических мер в аэропорту, рассказал генеральный директор ГП "Международный аэропорт "Борисполь" Павел Рябикин.

"У нас разработан комплекс мероприятий, которые позволяли бы эффективно работать по упреждению и профилактике распространения различных эпидемий не только сейчас, но и в будущем. Это, в том числе, и закупка систем, которые могут дистанционно определять температуру человека, систем, которые проводят скрытое кварцевание воздуха в вентиляционных каналах, то есть чистят его от вирусов. И еще целый ряд мероприятий, которые мы можем осуществить. Но, чтобы закупить соответствующие системы, нам нужно постановление Кабмина об осуществлении закупки в условиях отсутствия финплана, поскольку наш финплан еще не принят", – отметил Павел Рябикин.

По словам директора госпредприятия, четыре недели назад предприятие подготовило проект решения и передало его в Мининфраструктуры.

"Мы обратились в Мининфраструктуры с просьбой оказать содействие в принятии такого постановления Кабмина. Проект соответствующий мы подали. Но реакции пока нет. И, к сожалению, без решения правительства, закупить оборудование мы не имеем права", – отметил Павел Рябикин.

Глава ГП отметил также, что системы, которые планирует установить аэропорт, применяются во многих аэропортах мира.

Напомним, что в ГП "Борисполь" усилили меры безопасности из-за коронавируса.

Также в международном аэропорту "Борисполь" провели экстренное заседание по ситуации вокруг распространения вируса из Китая.

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