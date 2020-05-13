Бронзовых малышей-основателей Киева переодели в костюмы медиков (фото)

Бронзовые малыши-основатели Киева на Почтовой площади снова получили новые костюмы. Сегодня утром, 13 мая, маленькие князья Кий, Щек, Хорыв и их сестра Лыбедь получили костюмы медиков, которые сейчас оказались на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Бронзовые статуи одели в медицинские костюмы врачей белого и голубого цветов. У каждого маленького доктора будет свой именной бейджик, как у настоящих докторов, а также на их лицах появились защитные медицинские маски.

"С инициативой нарядить малышей в костюмы докторов выступили представители ветеранского бизнеса. Я поддержал эту идею. Костюмы очень хорошие. Например, "доктор Лыбедь" получилась настоящей украинкой – с вышиванкой под белым халатом. Такими акциями мы должны поддерживать наших медиков, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, сейчас спасают людей от опасной инфекции в Киеве и по всему миру", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Журавель, автор памятника малышам-основателям Киева на Почтовой площади.

Участники акции уверены – объединившись, мы сможем победить опасную инфекцию. А поддержка докторам и медсестрам сейчас нужна как никогда. Как символ победы над вирусом в руку "доктору Кию" участники акции положили негативный тест на коронавирус. Будем надеяться, что такой момент вскоре наступит и распространение инфекции будет остановлено.

"На войне с коронавирусом в Украине уже погибло более 20 медиков. Они не должны были умирать! Но их не стало, поскольку они не были достаточно защищены. Эти люди настоящие герои. Они не бросили место своей работы, своей службы. Это впечатляет. За два месяца медиков погибло больше, чем на фронте… Поэтому мы решили одеть малышей-основателей Киева в костюмы наших докторов и таким образом почтить их память. Также мы хотим поблагодарить всех медиков Украины за их опасную и важную работу на передовой", – рассказал сайту "Сегодня" Тарас Костанчук, руководитель союза ветеранов АТО.

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Кстати, вчера, 12 мая, мэр Киева Виталий Кличко поздравил медицинских сестер столицы с их профессиональным праздником.

"Сегодня профессиональный праздник у многих медиков, которые спасают жизни украинцев – День медсестры. В столичных медучреждениях сейчас работают 17 070 медсестер. 426 из них – с больными коронавирусом. Дорогие наши медсестры! Вы помогаете лечить людей, ухаживать за больными. Ваша миссия сегодня – не только ответственна, но и опасна. И вы ежедневно идете на работу, рискуя своим здоровьем. Я поздравляю вас с праздником и желаю сил и здоровья, мира и благополучия", – сказал Виталий Кличко.

Напомним, что традицию украшать памятник на Почтовой площади яркими костюмами начали журналисты "Сегодня" в 2018 году – ко дню рождения газеты "Сегодня" 16 декабря и Дню святого Николая.

Как ранее писали новости "Сегодня", в Украине по состоянию на 13 мая зафиксировано 16 424 случая заболевания СOVID-19. За сутки было обнаружено 402 новых зараженных, тогда как вчера, 12 мая, – 375. Болезнь подтвердили у 1130 детей и 3208 медиков. Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

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