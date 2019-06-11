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Брошенный Дарницкий вокзал в Киеве стал звездой клипа об уличном футболе

11 июня, 10:53

Вокзал попал в трейлер новой игры FIFA 20

Фото: VOLTAFootball
Фото: VOLTAFootball.

Недостроенный Дарницкий железнодорожный вокзал, который стоит заброшенным вот уже 15 лет, стал звездой трейлера новой игры FIFA 20, которую официально представят в сентябре этого года. Съемками занималась киевская продакшен-компания Radioaktive Film.

Ролик изобилует спецэффектами, но недострой показан во всей красе — ребра бетонных этажей и торчащая из них арматура. Съемки проходили один день в апреле.

В ролике снялись уличные футболистки, играя на нижнем этаже здания.

В 2004 году Дарницкий вокзал называли "дворцом", он должен был стать в два с половиной раза больше действующего терминала. Его планировали построить за два года, потратив 1,7 млрд грн.

Напомним, что в прошлом году американская певица Майли Сайрус выпустила клип, снятый в Киеве на Дарницком мосту. Ранее группа Twenty One Pilots представили клип, съемки которого прошли в Киеве. Кроме этого, клип британского певца Калума Скота, снятый в Киеве, взорвал интернет. В ролик попали достопримечательности столицы – Софийский собор, Оперный театр, Крещатик и Майдан Независимости.

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Тег Киев, клип, Дарница

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

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