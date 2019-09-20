Бум на съемки в Киеве: столица становится все более популярной для клипов

За два года спрос заявок на проведение съемок на локациях столицы увеличился вдвое

/ Фото: AFP

Киев становится все более популярным для проведения видеосъемок и клипов. По словам замглавы КГГА Марины Хонды, за два года спрос заявок на проведение съемок на локациях столицы увеличился вдвое.

"В 2010 году количество обращений касательно проведения съемок в Киеве — как от отечественных, так и от иностранных компаний — составляло 187. В 2016 году — 510, в 2018-м — количество обращений увеличилось до 1002, а за девять месяцев этого года город получил 730 заявок на проведение съемок", — говорит Хонда.

Она добавляет, что видеоиндустрия становится перспективной отраслью делового туризма. Крупные компании с мировым именем снимают в Киеве рекламные ролики, город становится популярным для всемирно известных артистов, а телесериал "Чернобыль", который в том числе снимали в Киеве, значительно увеличил потоки туристов в наш город. В то же время в КГГА отмечают, что процедуру выдачи разрешений на видеосъемки в городе нужно упрощать и делать ее более прозрачной.

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Ранее сообщалось, что в Киев прилетел легендарный актер Дэнни Трехо. Встречать главного "плохого парня" Голливуда приехал клуб байкеров, участником которого является Александр Пикалов из Квартала 95.

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Отметим, что 28-29 сентября на Крещатике и Андреевском спуске пройдет третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. В течение двух дней медиахудожники со всего мира будут устраивать световые инсталляции. Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле Киевской городской государственной администрации. Фасад здания превратят в большой экран для международного конкурса 3D-видеомаппинга.

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