"Быть разными хорошо вместе": стала известна дата проведения Марша равенства 2020 в Киеве

"Быть разными хорошо вместе" – таков девиз Марша равенства, который состоится в Киеве 21 июня. В этом году организаторы обещают большое количество просветительских, художественных и развлекательных мероприятий в течение месяца накануне Марша. Традиционное правозащитное шествие в поддержку равных прав для ЛГБТ-сообщества происходит в столице несколько лет подряд. В нем принимают участие тысячи людей, в частности, звезды, политики и иностранные дипломаты. Охраняют Марш несколько тысяч правоохранителей, чтобы исключить столкновения с агрессивно настроенными противниками Марша.

Тем временем, после проведения референдума, в Швейцарии за гомофобию теперь можно получить срок. Принятая поправка расширяет запрет на "публичные заявления или действия, унижающие человеческое достоинство, разжигающие ненависть и ставят под угрозу мирное сосуществование общества" в отношении людей, исходя из их сексуальных предпочтений.

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А в России Путин хочет закрепить в конституции РФ "маму" и "папу". По его заявлению в России не легализуют однополые браки, пока он является президентом. В ответ на это пользователи соцсетей напомнили о том, что Владимир Путин уже неоднократно нарушал свое слово.

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