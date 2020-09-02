Бывший военный выращивает 70 сортов винограда у себя во дворе

Пенсионер не только воплотил свою мечту о винограднике, но и превратил ее в бизнес

Бывший военный на собственном огороде посадил целый сад винограда. Так, на пенсии можно найти себе хобби и вдобавок сделать из хобби бизнес. На его винограднике, где растут и классические сорта, и гибриды, побывали корреспонденты новостей "Сегодня".

"Виноградник у нас насчитывает примерно до двухсот кустов. Сортов винограда – больше 50-ти. Я думаю, что сортов 70 есть", – виноградарь Виктор Осадчий охотно показывает свой сад.

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Сейчас он собирает шесть тонн винограда в год. А когда-то был только один куст. Виктор Петрович рассказывает, как все начиналось двадцать лет назад:

"Это был куст "Молдовы", носился с ним по двору, не мог найти ему места, где посадить. Ну и не знал, как его правильно посадить, какие условия надо для него".

А когда вышел на пенсию – появились и время, и вдохновение. Бывший военный начал проектировать виноградник. Сам разработал конструкцию, выкопал траншеи и натянул провода.

"Вот первая проволока, на которую подвязываются лозы плодоношения – я хотел, чтобы мне было удобно работать. Чтобы я мог лозу положить и подойти к ней подвязывать лозу, а не наклоняться и вязать вот в таком состоянии", – делится Виктор Петрович.

"Киш-миш", "Каталония", "Хелена", "Академик" – каждый сорт имеет свою форму и вкус. И все это богатство растет в винограднике бывшего пенсионера.

Виноград полезен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, говорит диетолог Марина Балас:

"Там очень много клетчатки. Она выводит шлаки и токсины. И это как пребиотик для нашего желудочно-кишечного тракта".

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Некоторые ягоды вырастают до 25 граммов каждая. Кисти – просто огромные.

"Я думаю, что они до двух килограммов, на одном – полтора точно", – отмечает виноградарь.

А сейчас Виктор еще и прививает, и выращивает гибридные сорта винограда. Но работать на таком винограднике – дело нелегкое.

"От зари до зари, без перекуров. Но для меня это удовольствие. Просто у меня душа поет", – говорит Виктор Осадчий, чья мечта о винограднике сбылась.

Напомним, ранее фермеры рассказали о рискованном эксперименте и о том, как они рискнули заложить виноградники на севере Украины. Фермеры рассчитывали, что свой первый доход они получат лет через пять, но интересуют их не только деньги. Больше всего они хотели привлечь туристов и прославить свой город.

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