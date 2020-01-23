Центральный гастроном на Крещатике: фасад сохранят, а двор обустроят на крыше (фото)

Реклама

В Киеве снова вспомнили о многострадальном здании Центрального гастронома на Крещатике, которое ждет реконструкции еще со времен начала 2000-х. После масштабного пожара в 2017 году, в котором огонь уничтожил крышу и деревянные перекрытия, на доме меняются лишь баннеры, однако проект капитальной реконструкции по-прежнему в процессе утверждения.

Сейчас дом – в плачевном состоянии: стены закрыты двойной "пеленой", а сквозь дыры в банерах виднеются трещины в стенах. Он окружен высоким фанерным забором, который периодически красят в зеленый цвет. Узнать, что происходит во внутреннем дворе здания, – невозможно: вход в него закрыт большими металлическими воротами.

Недавно появились слухи, что здание на Крещатике, 40/1, хотят превратить в девятиэтажку с торговым центром, однако, в Департаменте градостроительства и архитектуры опровергают их.

"Ни о какой девятиэтажке не может быть и речи!... Департамент архитектуры выдал градостроительные условия и ограничения, в соответствии с которыми предельная высотность данного сооружения составляет 27 м. Поскольку данный участок проектирования находится в пределах исторического ареала Киева, центральной планировочной зоны Киева, в зоне регулирования застройки I категории и приближен к охранной архитектурной зоне – здание попадает под соответствующие ограничения", – сообщили в профильном департаменте.

Там уточнили, что дом подлежит реконструкции в глубине квартала до 5 этажей, и реставрации фасада, который является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения с сохранением высотности. То есть, со стороны фасада этажей будет три, а дополнительные этажи, судя по визуализации проекта, будут под землей и в мансарде.

Проект обновленного исторического здания разработало архитектурное бюро Viharev. В доме планируют разместить торговый центр, однако при этом обещают сохранить исторический облик строения – с минималистической отделкой и открытыми балконами. Крыша здания будет функциональной, напоминая небольшой дворик.

"Предусмотрена реставрация и сохранение фронтальной части исторического здания, и реконструкция подземных и дворовых сооружений. Функционально "гастроном" дополнится на верхних этажах заведениями торговли, смотровой площадкой на крыше, фудкортом, подземным паркингом", – рассказали в архитектурном бюро Viharev.

Так также рассказали, что разработали меры сохранения соседней исторической застройки.

Между тем, здание останется без внутреннего двора-колодца. Этот факт киевляне, переживающих за судьбу здания, восприняли по-разному. Так, многие утверждают, что киевские дворики в центре с неизменными маленькими магазинами – это часть колорита "того самого Киева", и потеря внутреннего пространства здания исказит исторический облик города. Другие же твердят, что двор-колодец – нефункционален, и его превращение в часть подземного паркинга и застройки – требование современных реалий большого города.

Отметим, что здание было построено в 1874 году и является старейшим на Крещатике. Оно – одно из немногих, уцелевших на улице после масштабного подрыва во времена Второй мировой войны. В нем в дореколюционные времена размещались гостиница, в которой в разное время жили автор росписи в Кирилловской церкви и Владимирском соборе Михаил Врубель (1888-1889) и гетьман Павел Скоропадский (февраль-март 1918 года).

В советское время здесь расположился "Центральный гастроном", закрытый в начале 2000-х годов. Отметим, что в 2009 году здание получило статус памятника архитектуры, однако с тех пор было в запустении. Оно пережило несколько пожаров, после чего дом затянули брезентом. Существовал проект реконструкции здания с надстройкой восьми этажей, но после возмущения историков и общественности от реализации этой идеи отказались.

Напомним, в 2019-м город потерял несколько старых зданий. Большинство из них ушли под снос официально, с разрешения властей, и вскоре на их месте появятся современные небоскребы. Другие же были снесены незаконно, вопреки судебным запретам. А еще одно пало жертвой "реставраторов".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама