Цены в "АТБ" – пример честного сотрудничества

Известная торговая сеть работает честно и открыто, предлагая доступные товары каждому посетителю

Цены в "АТБ" – пример честного сотрудничества //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d3f/75b/5c6d3f75b58f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d3f/75b/5c6d3f75b58f2.jpg 2019-02-20T13:54:00+02:00 Другие новости Известная торговая сеть работает честно и открыто, предлагая доступные товары каждому посетителю

На Киевщине сложно найти человека, который бы не знал о сети продовольственных маркетов "АТБ". Эта мощная корпорация, обеспечивающая украинцев качественными товарами по доступным ценам, настоящий отраслевой лидер. Судите сами. Компания насчитывает 993 магазина в 23 областях Украины. Является абсолютным рекордсменом по торговому обороту, количеству работников, отчислениям в государственный и местные бюджеты. Да что говорить: ежедневно в магазинах сети осуществляют свои покупки более 3,5 миллиона (!) украинцев.

В чем же секрет такого успеха?

Большинство людей, действительно предпочитающих "АТБ", в первую очередь будут говорить о цене. Здесь она привлекательная и доступная для самых разных слоев населения. Чтобы обеспечить такое ​​выгодное предложение, компании понадобились годы и очень толковый менеджмент. Правильно построенные бизнес-процессы и особые взаимоотношения с поставщиками привели к тому, что на сегодняшний день "АТБ" действительно выигрывает у всех других торговых предприятий в вопросе цены на те или иные товары. А это очень важно, учитывая, что ассортимент магазинов торговой сети составляет более 3500 товаров, из которых более 800 – представляют собственные торговые марки "АТБ".

Но, даже работая в низкой ценовой категории, можно удивлять своих покупателей ценниками. Как известно, в "АТБ" действует социальная программа по обеспечению минимальных цен (то есть еще ниже самых низких) на основные социальные группы товаров – хлеб, молоко, крупы, яйца и др. Минимизация затрат на логистику и рекламу, оптимизация работы, совершенствование технологических процессов и внедрение инновационных решений позволяют компании удерживать стоимость продукции на 10–15 % ниже среднерыночной. Сохранение минимальной цены на социальную потребительскую корзину – принципиальная и ответственная позиция компании "АТБ". "Магазины нашей торговой сети работают в формате "мягкий дискаунтер". Дискаунтер – это магазин с широким ассортиментом товаров по оптовым ценам. В сочетании с удобным расположением и высоким качеством продукции данный формат максимально соответствует предпочтениям потребителей", – объясняет Наталья Шаповалова, заместитель генерального директора ООО "АТБ-маркет".

По ее словам, ориентироваться на сеть исключительно в свете доступных предложений – не совсем корректно. Нынешний опыт развития европейского ритейла показывает, что современный дискаунтер – это не только магазины с низким ценовым предложением. Многочисленные исследования подтверждают: дискаунтеры доминируют в странах с достаточно высоким уровнем доходов – Германии, Дании, Норвегии. Другими словами, когда покупатель говорит о цене, он просто ищет честную сделку. "Цена становится фактором доверия между ритейлером и покупателем. И мы это доверие полностью оправдываем", – акцентирует Наталья Шаповалова. Любой житель нашего региона, когда-либо совершавший покупки в "АТБ", точно согласится с этими словами. И это не просто слова, поскольку сейчас в столице и Киевской области работают десятки маркетов сети. Их можно встретить чуть ли не на каждом шагу. Впрочем, это еще не предел. "АТБ" намерена расширяться – в том числе и в нашем регионе. Поэтому получать свой положительный опыт хороших и честных ежедневных закупок смогут больше наших земляков.

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