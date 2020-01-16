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Церковь на крыше высотки в Киеве: в мэрии обещают проверить законность храма на Оболони

16 января, 12:52

Александр Марущак

В мэрии пока не готовы ответить о дальнейшей судьбе скандальной постройки

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В столичной мэрии занялись проверкой законности постройки церкви на крыше высотного здания на проспекте Героев Сталинграда, 4. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве.

Там отмечают, что в Департаменте отсутствует информация относительно выдачи или регистрации документов, которые дают право на выполнение подготовительных или строительных работ, а также свидетельствуют о принятии в эксплуатацию завершенного объекта строительства – часовни на крыше дома по адресу проспект Героев Сталинграда, 4 в Оболонском районе.

В то же время в мэрии пока не готовы ответить о дальнейшей судьбе скандальной постройки: она останется на крыше дома как достопримечательность Оболони или ее демонтируют?

"Проверки соблюдения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности по указанному адресу ранее не проводились (церковь начали строить еще в 2010 году). Вместе с тем, сейчас мы ведем организационные работы для внеплановой проверки по этому адресу. После ее проведения на предмет соблюдения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования", – сообщили сайту "Сегодня" в КГГА.

В мэрии также отмечают, что по данным электронной базы документооборота указанного департамента и по данным привязки объектов строительства в электронной базе GIS, градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства по проспекту Героев Сталинграда, 4 не выдавались.

Ранее жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Независимости ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу.

Напомним, департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА отменил право на выполнение строительных работ на крыше старинного особняка на ул. Леонтовича, 1 напротив Владимирского собора. Ранее вокруг этого дома вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

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Киев церковь оболонь высотка

Источник: Сегодня

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