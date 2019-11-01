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Чернобыльский рекорд: зону отчуждения с весны посетили более 100 тысяч туристов

1 ноября, 12:40

Попасть в зону отчуждения теперь можно благодаря электронной системе заказа пропусков

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Чернобыльскую зону отчуждения от начала 2019 года посетили 107 тысяч человек. Такой рекорд был установлен в октябре, сообщает ГП ЦОТИЗ.

В госпредприятии отмечают, что рост посещаемости зоны отчуждения начался весной. Факторы, которые повлияли на увеличение потока туристов – упрощение процедуры оформления пропуска, а именно введение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль".

Большинство туристов приезжают из-за границы – почти 80%. Больше всего – из Великобритании – 15738, Польши – 9378, Германии – 7826, США – 5580 и Чехии – 4063 туриста.

Из Украины в целом зону посетили 22468 гостей.

"Прозрачные правила пересечения границы Чернобыльской зоны отчуждения, система "Электронный билет", слаженность в работе службы обеспечения посещения и сопровождения, дали возможность принимать большие потоки посетителей без особых сложностей. За последние месяцы мы открыли новые маршруты, в частности водные и воздушные установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов – это только начало реализации большой стратегии по развитию зоны отчуждения во исполнение указа Президента Украины о развитии зоны", – комментирует помощник директора ГП ЦОТИЗ Кирилл Гарник.

Для того, чтобы посетить зону, нужно зарегистрироваться и подать заявку в системе "Электронный билет" на сайте https://solaris.testmticket.in.ua/ua

Недавно мы писали о том, что впервые в истории в Чернобыле для туристов хотят организовывать экскурсии на воздушных шарах. Также есть намерения развивать инфраструктуру в прилегающих к зоне отчуждения населенных пунктах. Например, обсуждается вопрос обустройства в Иванкове Киевской области дополнительной гостиницы.

Специально для туристов ученые разработали специальный путеводитель:

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ЧАЭС маршруты экскурсии электронный билет правила пересечения

Источник: Сегодня

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