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Чиновники на карантине: комиссии заседают на улице, а депутаты боятся приходить в Киевраду

25 марта, 21:12

Мила Князьская-Ханова

Глава Киеврады призывает городских избранников прийти на работу

Киевские городские депутаты приспосабливаются к условиям карантина и опасности подхватить коронавирус. Так, сегодняшнее заседание бюджетной комиссии, на котором, в частности, рассматривался вопрос Общественного бюджета, прошло на свежем воздухе. При этом, кресла участников поставили в метре друг от друга.

"Карантин меняет привычные картинки жизни", – пишет Артем Стельмашов, опубликовавший фото с заседания. Скоро будут рассматривать вопрос Общественный бюджет Киев.

Фото: facebook.com/artemstelmashov

Тем временем заседание самой Киеврады, которое должно состояться завтра, 26 марта, – едва ли не под угрозой срыва: может не собраться кворум.

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"Ко мне поступают сигналы, что некоторые депутаты боятся прийти на заседание Киеврады, которое должно состояться 26 марта. Если вы меня спросите: я тоже боюсь – но другого выхода нет! Мы должны работать, чтобы киевляне могли спокойно побыть дома на время карантина", – пишет у себя на Facebook Владимир Прокопив, секретарь городского совета, призывая киевских избранников все же прийти на заседание.

Он отметил, что грядущее заседание – крайне важное, поскольку Киевраде предстоит перераспределить сотни миллионов гривен на систему здравоохранения и потребности горожал на время карантина.

Напомним, в Киевраде 11 февраля для народных депутатов парламента провели мастер-класс по системе, которая делает невозможным "кнопкодавство". В частности, нардепам показали, как работает сенсорная кнопка и система для голосования "Рада IV", установленная в Киевраде в 2015 году.

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бюджет Киев депутаты заседание коронавирус Владимир Прокопив

Источник: Сегодня

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