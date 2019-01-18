Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости в Киеве   Другие новости

Чиновники рассказали киевлянам, как можно сменить надоевшее имя

Сегодня, 12:10

За год в столице 1620 раз горожане меняли имена

Чиновники рассказали киевлянам, как можно сменить надоевшее имя https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1a4/936/5c41a4936ce30.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1a4/936/5c41a4936ce30.jpg Другие новости За год в столице 1620 раз горожане меняли имена

Каждый киевлянин может свободно изменить своё имя на новое, возможно, яркое и необычное. Об этом сообщил начальник управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

Чиновник уточнил, что смена имени производится райотделом госрегистрации актов гражданского состояния по месту жительства. По его словам, в 2018 году в столице было зарегистрировано 1620 изменений имен, что на сотню больше, чем в прошлом году.

"Заявление на смену имени могут рассматривать от одного до трех месяцев. За этот период проверяют, не скрывается ли человек от правосудия. Кроме заявления о таком намерении, претендент обязан предоставить также свидетельство о рождении, о браке или расторжении брака, о рождении детей, о перемене имени, отца или матери, фото и квитанция об уплате пошлины", – рассказал Куценко.

Он добавил, что законом не ограничено количество изменений имени для гражданина, достигшего 16-летнего возраста. Стоимость смены имени небольшая 5, 10 гривен, все повторные изменения имени – 51 гривня.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы дают своим детям в основном обычные имена, но попадаются и такие "диковинки", как Нектарий, Дельфина и Аиша. В ушедшем году Матвей, Дмитрий и Максим стали самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков в Украине. А вот девочек чаще всего называли Златой, Софией и Евой.

Несколько отличаются вкусы киевлян от остальной части страны. В столице девочек часто называют редкими именами. В течение 11 месяцев 2018 года в роддомах Киева выдано 15 286 свидетельств о рождении.

имена, имя, юстиция, имя ребенка

Вы сейчас просматриваете новость " Чиновники рассказали киевлянам, как можно сменить надоевшее имя". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Ирина Гинжул

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

София или Принцесса: названы самые популярные и необычные детские имена в Украине

Вчера, 17:52

Украинцы дают своим детям в основном обычные имена, но попадаются и такие "диковинки", как Нектарий, Дельфина и Аиша

Названы популярные и редкие детские имена в Киеве

11 января, 12:22

В столице появились мальчики Эрдоган и Фараон, а также девочки Ляля и Квитка

Названы женские имена, которые больше всего привлекают мужчин

28 декабря 2018, 14:18

Эксперты выбрали самые привлекательные женские имена

Ясноведа, Фараон и Томас: как называли детей украинцы в 2018 году

22 декабря 2018, 22:10

Украинцы иногда называют детей очень экзотическими именами  

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы