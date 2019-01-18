Чиновники рассказали киевлянам, как можно сменить надоевшее имя

За год в столице 1620 раз горожане меняли имена

Чиновники рассказали киевлянам, как можно сменить надоевшее имя Ирина Гинжул https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1a4/936/5c41a4936ce30.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1a4/936/5c41a4936ce30.jpg 2019-01-18T12:10:00+02:00 Другие новости За год в столице 1620 раз горожане меняли имена

Каждый киевлянин может свободно изменить своё имя на новое, возможно, яркое и необычное. Об этом сообщил начальник управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

Чиновник уточнил, что смена имени производится райотделом госрегистрации актов гражданского состояния по месту жительства. По его словам, в 2018 году в столице было зарегистрировано 1620 изменений имен, что на сотню больше, чем в прошлом году.

"Заявление на смену имени могут рассматривать от одного до трех месяцев. За этот период проверяют, не скрывается ли человек от правосудия. Кроме заявления о таком намерении, претендент обязан предоставить также свидетельство о рождении, о браке или расторжении брака, о рождении детей, о перемене имени, отца или матери, фото и квитанция об уплате пошлины", – рассказал Куценко.

Он добавил, что законом не ограничено количество изменений имени для гражданина, достигшего 16-летнего возраста. Стоимость смены имени небольшая 5, 10 гривен, все повторные изменения имени – 51 гривня.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы дают своим детям в основном обычные имена, но попадаются и такие "диковинки", как Нектарий, Дельфина и Аиша. В ушедшем году Матвей, Дмитрий и Максим стали самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков в Украине. А вот девочек чаще всего называли Златой, Софией и Евой.

Несколько отличаются вкусы киевлян от остальной части страны. В столице девочек часто называют редкими именами. В течение 11 месяцев 2018 года в роддомах Киева выдано 15 286 свидетельств о рождении.

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АВТОР: Ирина Гинжул Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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