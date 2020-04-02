Число инфицированных COVID-19 в Киевской области растет: появились подробности

За сутки заразились семь человек. Всего по области два пациента выздоровели и трое умерли

Киевская областная государственная администрация сообщила подробности случаев инфицирования COVID-19 на территории региона. По состоянию на 10:00 2 апреля в области официально подтверждено 64 случая инфицирования коронавирусом. За сутки заразились семь человек.

Так ситуация выглядит по районам и населенным пунктам:

27 – в Обуховском р-не, пгт Козин, с. Романков, Украинка, Обухов (в т.ч. 3 ребенка);

12 – в Киево-Святошинском р-не, Вишневое, Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка, с. Тарасовка;

6 – в Борисполе;

3 – в г. Белая Церковь,

3 – в г. Бровары;

2 – в Ирпене;

2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи;

1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин,

1- в г. Ворзель;

1 – в Гостомеле;

2 – в Буче;

1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;

1 – в Броварском р-не, с. Зазимье;

1 – в Ставищенском р-не, с. Ставище;

1 – в Макаровском р-не, с. Мостыще.

Два пациента (г. Бровары и г. Белая Церковь) выздоровели.

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Умерли 3 человека.

По возрасту заболевших:

1-10 лет – 4,7%;

11-20 лет – 3,1%;

21-30 лет – 7,8%;

31-40 лет – 25%;

41-50 лет – 32,8%;

51-60 лет – 21,9%;

61-70 лет – 1,6%;

70 лет – 3,1%.

Подозрение на заражение имеют 258 человек. Установлено медицинское наблюдение за 701 контактным лицом.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля, в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было обнаружено 135 новых случаев.

Отметим, что в столице и Киевской области режим ЧС и карантин продлятся, по меньшей мере, до 24 апреля. Смотрите в сюжете, почему украинцы массово нарушают карантин:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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