Число инфицированных COVID-19 в Киевской области растет: появились подробности

Киевская областная государственная администрация сообщила подробности случаев инфицирования COVID-19 на территории региона. По состоянию на 10:00 2 апреля в области официально подтверждено 64 случая инфицирования коронавирусом. За сутки заразились семь человек.
Так ситуация выглядит по районам и населенным пунктам:
- 27 – в Обуховском р-не, пгт Козин, с. Романков, Украинка, Обухов (в т.ч. 3 ребенка);
- 12 – в Киево-Святошинском р-не, Вишневое, Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка, с. Тарасовка;
- 6 – в Борисполе;
- 3 – в г. Белая Церковь,
- 3 – в г. Бровары;
- 2 – в Ирпене;
- 2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи;
- 1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин,
- 1- в г. Ворзель;
- 1 – в Гостомеле;
- 2 – в Буче;
- 1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;
- 1 – в Броварском р-не, с. Зазимье;
- 1 – в Ставищенском р-не, с. Ставище;
- 1 – в Макаровском р-не, с. Мостыще.
Два пациента (г. Бровары и г. Белая Церковь) выздоровели.
Умерли 3 человека.
По возрасту заболевших:
- 1-10 лет – 4,7%;
- 11-20 лет – 3,1%;
- 21-30 лет – 7,8%;
- 31-40 лет – 25%;
- 41-50 лет – 32,8%;
- 51-60 лет – 21,9%;
- 61-70 лет – 1,6%;
- 70 лет – 3,1%.
Подозрение на заражение имеют 258 человек. Установлено медицинское наблюдение за 701 контактным лицом.
Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля, в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было обнаружено 135 новых случаев.
Отметим, что в столице и Киевской области режим ЧС и карантин продлятся, по меньшей мере, до 24 апреля. Смотрите в сюжете, почему украинцы массово нарушают карантин:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк