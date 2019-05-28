ФОТОФАКТ. ЧП на мосту в центре Киева: стекло заменили, но людей на площадку пока не пускают

Вечером на новом мосту было очень многолюдно

В Киеве на новом мосту заменили поврежденное стекло на смотровой площадке. Однако, место, где ранее неизвестные повредили прозрачный пол, по-прежнему ограждено полосатой лентой. На месте дежурят представители муниципальной охраны, которые просят людей не перелазить через ограждение. По словам охраны, ее откроют "на днях".

Тем временем, по мосту, как и в первый день после открытия, вечером гуляли сотни людей. Многие из них прогуливались по стеклу на второй смотровой площадке. Ближе к темноте включилась подсветка на перилах моста и на фонтане, который находится возле него на Владимирской горке.





























Накануне в полиции рассказали подробности расследования по факту повреждения стеклянной площадки на новом мосту в центре столицы.

Отметим, что разбитое стекло 27 мая начали менять, однако при этом лопнуло соседнее.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал поврежденный мост. Он считает, что просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, подчеркнул Кличко. Он подчеркнул, что "подобные диверсии – криминал, и они будут иметь жесткий ответ".

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